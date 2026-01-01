  • İSTANBUL
Yerel Bursa'da ahşap ev yangını! 2 kişi dumandan etkilendi
Bursa'da ahşap ev yangını! 2 kişi dumandan etkilendi

Bursa'da ahşap ev yangını! 2 kişi dumandan etkilendi

Bursa’nın İznik ilçesinde çıkan yangında, olumsuz hava koşulları nedeniyle müdahale güçleşti. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa’nın İznik ilçesinde ahşap evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Nüzhetiye Mahallesi’nde bulunan ahşap evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olumsuz hava koşulları ve yollarda oluşan don nedeniyle ekipler olay yerine ulaşmakta güçlük çekerken, kar küreme araçları çalışmalara destek verdi. Yangın sırasında evde bulunan 2 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulansta yapılan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan iki kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ahşap evin yanarak kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

