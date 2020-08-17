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Aktüel

Bursa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik kısıtlamalarda yeni düzenleme

Bu gruptaki kişiler, 08.00-10.00 ve 16.30-19.30 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanamayacak

Yeniakit Publisher
2020-08-17 12:13:36 -
Bursa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik kısıtlamalarda yeni düzenleme

BURSA (AA) - Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar için 15 Ağustos'ta alınan kısıtlama kararının iptal edilerek yeni düzenleme yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla ilgili değerlendirmeler sonucunda bir önceki kararın iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, bu gruptaki kişilerin 08.00-10.00 ve 16.30-19.30 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklandığı belirtildi.

Ayrıca, söz konusu kişilerin semt pazarı ve pazar yerlerinde kalabalık olmayan 08.00-14.00 saatlerinde bulunmalarına, bu zaman dilimi dışında kalan saatlerde semt pazarı ve pazar yerlerine girişlerinin yasaklanmasının da kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın (gelin, damat ve sünnet çocuğunun birinci ve ikinci derece yakınları hariç) düğün, nişan, nikah, sünnet gibi etkinliklere katılmasının yasaklanmasına; cenaze ve sünnet merasimleri sonrası mevlit ve dua merasimlerine katılmasının yasaklanmasına; sosyal faaliyetlerle kalabalık organizasyonlara katılmasının ve sinema, konser, tiyatro, gösteri merkezi gibi yerlere girişinin yasaklanmasına; alışveriş merkezlerine, çarşı ve diğer alışveriş yerlerinde (hipermarket, teknoloji ve yapı marketleri gibi) kalabalık olmayan 08.00-14.00 saatlerinde bulunmalarına, diğer saatlerde girişlerinin yasaklanmasına; spor merkezleri, spor tesisleri ve spor salonlarında takım ve temas halindeki sporlar, eğlence amaçlı maçlar (futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, karate gibi) veya kişilerin birbirleriyle yakın temasını gerektiren antrenman ve faaliyetlere bireysel sporcu olarak, ayrıca tüm spor müsabakalarına seyirci olarak katılmasının yasaklanmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, 65 yaş ve üstü kişilerin halen bir iş yerinde aktif olarak çalıştıklarını belgelemek kaydıyla bu kararlardan muaf tutulacağı bilgisi de paylaşıldı.

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