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Yerel

Bursa'da 61 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bursa'da bir çelik fabrikasında çalışan 61 işçi, mide bulantısı ve kusma şikayetleri sonrası zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 15:00:00 -
Bursa'da 61 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde çelik fabrikasında çalışan 61 işçi, dün akşam yemeğinin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Müdahale sonrası evlerine gönderildiler

Gemlik Fabrikalar Bölgesi'nde, bir çelik fabrikasında çalışan bazı işçiler, dün akşam yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülen 61 işçi, özel araçlar ve çağırılan ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada müdahale edilen işçiler, daha sonra evlerine gönderildi. İşçilerin rahatsızlanmasına, iş yerinin mutfağında bulunan et ürünlerinin neden olduğu öne sürüldü.

İncelenmek üzere işçilerin yediği yemeklerden numuneler alındı.

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