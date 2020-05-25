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Aktüel

Bursa’da 58 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde tek başına yaşayan 58 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 11:44:21 -
Bursa’da 58 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde tek başına yaşayan 58 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, olay, Kemalpaşa Mahallesi Zade Emin Soka’kta meydana geldi. Tek başına yaşanan Fahrettin Altınsoy’dan (58) haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine akrabalarıyla eve gelen polis talihsiz adamı hareketsiz bir şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Altınsoy’un hayatını kaybettiğini belirledi. Ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Talihsiz adamın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp kuruma gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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