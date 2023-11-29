  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye, İsrail'in propagandasını çürüttü! Elon Musk açıklaması dikkat çekti

Japonya'dan skandal PKK kararı! İşte PKK'yı terör örgütü olarak tanımayan ülkeler listesi

Dünyaca ünlü varlık yöneticisi Amundi, Türk lirasına yeniden yatırım yapmaya başladı! Bomba Türkiye açıklaması

Türkiye İsrail'den çok daha iyisini yaptı! İkincisi için çalışmalar sürüyor

100 kişiden 90’ı ayrıldı

Dünyanın en büyük devlerinden! Volkswagen'den flaş açıklama, dünyayı salladı: Rekabetçiliğimizi kaybettik diyerek duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü! “İsrail işlenen suçların hesabını uluslararası hukuk önünde de vermeli”

Savunma sanayi sektörümüz 12 milyar dolar ciroya, 80 bin çalışana ulaştı: Yapamayacağımız şey yok

Türkiye'de ilk kez! Ne altın ne kömür, nadir toprak elementleriyle ilgili Türkiye'den kritik çalışma! Türkiye kararı

İran Rusya’dan satın almak istiyor: İranlılar yeni yılda Yak-130, Su-35 ve Mi-28 savaş uçağı tedarik edecek!
Yerel Bursa’da 5 ilçede okullar tatil edildi
Yerel

Bursa’da 5 ilçede okullar tatil edildi

Yeniakit Publisher
2023-11-29 06:59:00 -
Bursa’da 5 ilçede okullar tatil edildi

Bursa’da merkez Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerinde okullar tatil edildi.

Bursa’da etkili olan lodos gece saatlerinde şiddetini 100 kilometre hıza çıkardı. Kent genelinde etkili olan lodos çok sayıda ağacı yerle bir etti. Bursa Valiliği, okulların bugün tatil edildiğini açıkladı.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle; Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerimizde 29 Kasım Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 29 Kasım’da idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Pasaporta gerek yok! Yurt dışı tatili hayal olmaktan çıkıyor! Sadece çipli kimlik kartınız ile nerelere gidebilirsiniz?
Pasaporta gerek yok! Yurt dışı tatili hayal olmaktan çıkıyor! Sadece çipli kimlik kartınız ile nerelere gidebilirsiniz?

Dünya

Pasaporta gerek yok! Yurt dışı tatili hayal olmaktan çıkıyor! Sadece çipli kimlik kartınız ile nerelere gidebilirsiniz?


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakan Tekin açıkladı: Ara tatillerin kaldırılması..
Bakan Tekin açıkladı: Ara tatillerin kaldırılması..

Eğitim

Bakan Tekin açıkladı: Ara tatillerin kaldırılması..

Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin son noktayı koydu
Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin son noktayı koydu

Gündem

Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin son noktayı koydu

Eğitime fırtına engeli! Tatil haberleri peş peşe geldi
Eğitime fırtına engeli! Tatil haberleri peş peşe geldi

Gündem

Eğitime fırtına engeli! Tatil haberleri peş peşe geldi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23