Bursa'da 45 tutuklama!
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 45'i tutuklandı.
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 45'i tutuklandı.
Bursa kent merkezi ve Mustafakemalpaşa ilçesinde 101 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Operasyon kapsamında 96 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Gözaltı işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 74 şüpheliden 45'i tutuklandı, 29'u serbest bırakıldı.
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Şüphelilerden 22'sinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haklarında gözaltı kararı bulunan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü öğrenildi. (İLKHA)