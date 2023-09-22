  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Bursa'da 45 tutuklama!
Yerel

Bursa'da 45 tutuklama!

Yeniakit Publisher
2023-09-22 13:21:00 - 2023-09-22 13:21:47
Bursa'da 45 tutuklama!

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 45'i tutuklandı.

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 45'i tutuklandı.

Bursa kent merkezi ve Mustafakemalpaşa ilçesinde 101 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında 96 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Gözaltı işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 74 şüpheliden 45'i tutuklandı, 29'u serbest bırakıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şüphelilerden 22'sinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü öğrenildi. (İLKHA)

Bakan Yerlikaya İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunun görüntülerini paylaştı
Bakan Yerlikaya İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunun görüntülerini paylaştı

Yerel

Bakan Yerlikaya İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunun görüntülerini paylaştı

Lice’de dev operasyon! Milyarlarca lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Lice’de dev operasyon! Milyarlarca lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Gündem

Lice’de dev operasyon! Milyarlarca lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 asker şehit 2 asker yaralı
Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 asker şehit 2 asker yaralı

Yerel

Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 asker şehit 2 asker yaralı

Adana’da narkotik polisi, uyuşturucu tacirlere göz açtırmıyor
Adana’da narkotik polisi, uyuşturucu tacirlere göz açtırmıyor

Yerel

Adana’da narkotik polisi, uyuşturucu tacirlere göz açtırmıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23