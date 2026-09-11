Bursa'da 2025'in vergi rekortmenleri belli oldu kurumlar vergisinde zirve Sütaş'ın

Bursa'da 2025 vergilendirme dönemine ilişkin en fazla vergi beyan eden ilk 100 mükellef açıklandı. Kurumlar vergisi sıralamasının başında 1.274.372.361,72 TL ile Sütaş Süt Ürünleri Anonim Şirketi yer alırken, gelir vergisi birincisi isminin gizli kalmasını tercih etti.

Listeyi Bursa Defterdarlığı, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 5'inci maddesi ve 561 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda web sayfasında yayımladı.

Gelir vergisi şampiyonu ismini gizli tuttu

Gelir vergisi Bursa geneli ilk 100 sıralamasının başındaki şampiyon mükellef, isminin gizli kalmasını tercih etti. İkinci sırada 57.216.031,56 lira tahakkuk eden gelir vergisiyle Şenol Şankaya bulunuyor. Üçüncü sıraya 52.170.370,17 TL ile Muharrem Yılmaz yerleşti.

Dördüncü ve beşinci sıradaki mükellefler de isimlerinin gizli kalmasını isterken, altıncı sırada 40.755.007,88 TL ile Egemen Egemenoğlu yer aldı.

Bursa iş dünyasının önemli simalarından Ömer Kızıl 17'nci, Celal Sönmez 27'nci, Müjdat Sezer 32'nci sırada. Özer Matlı 87'nci, Önder Matlı ise 100'üncü sırada kendine yer buldu.

Kurumlar vergisinde ilk iki sıra Sütaş ve Oyak Renault'nun

Kurumlar vergisi Bursa geneli ilk 100 sıralamasının şampiyonu Sütaş Süt Ürünleri Anonim Şirketi oldu. İkinci sırayı 735.122.008,85 TL ile Bursalı otomotiv devi Oyak Renault Otomobil Fabrikaları Anonim Şirketi aldı.

Üçüncü sıradan dokuzuncu sıraya kadarki şirketler isimlerinin gizli kalmasını tercih etti. Listenin açık isimli bölümü, 10'uncu sırada 311.164.645,58 TL ile Ermaksan Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 11'inci sırada 308.714.023,25 TL ile Erbak Uludağ Pazarlama ve Dağıtım Anonim Şirketi ile devam etti.

Kentin tanınmış firmalarından Keskinoğlu Yumurta Üretim Satış ve Pazarlama Şirketi 16'ncı, Hastavuk Gıda Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi 20'nci, Hastavuk Yumurtacı Damızlık Hayvancılık Anonim Şirketi 33'üncü, TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi ise 34'üncü sırada yer aldı.