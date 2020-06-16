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Yerel

Bursa’da 2 metrelik yılanlar tarlaları sardı

Bursa’da son zamanlarda yaşanan çöl sıcakları sebebiyle ortaya çıkan boyları 2 metreyi aşan yılanlar vatandaşları tedirgin ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 12:41:45 -
Bursa’da 2 metrelik yılanlar tarlaları sardı

Bursa’da son zamanlarda yaşanan çöl sıcakları sebebiyle ortaya çıkan boyları 2 metreyi aşan yılanlar vatandaşları tedirgin ediyor. İznik ilçesinde önceden şehir merkezinde görülen yılanlar şimdi vatandaşların tarlalarını sardı.


İznik ilçesinde geçen hafta şehir merkezinde görülen boyları 2 metreyi aşan yılanlar şimdi de vatandaşların tarlalarında ortaya çıktı. Öte yandan, yaşanan çöl sıcakları sebebiyle serin yer aramak için yuvalarından çıktıkları tahmin edilen yılanlar sebebiyle vatandaşlar tedirgin olurken, itfaiye yetkilileri bazı yılanların zehirli olabileceğini, müdahale ederken vatandaşların çok dikkatli olup çok fazla yaklaşmadan yardım istemeleri gerektiğini söyledi.

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