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Bursa'da 14 yaşındaki Rabia kayıplara karıştı

Dün öğlen saatlerinde arkadaşına gideceğini söyleyerek evden çıkan 14 yaşındaki Rabia Kumaş'tan bir daha haber alınamadı.

11 Kasım 2018 Pazar 11:25
Bursa'da 14 yaşındaki Rabia kayıplara karıştı

Ailesi polise başvururken, Rabia'nın bir arkadaşına 'Evden kaçıyorum' diye mesaj attığı öğrenildi.İznik'te yaşayan ortaokul öğrencisi Rabia Kumaş, dün öğle saatlerinde annesi Gülşen Akay'a, arkadaşına gideceğini söylerek evden çıktı. Gece saatlerine kadar dönmeyen ve telefonuna ulaşılmayan Rabia Kumaş'ın annesi Gülşen Akay, durumu polis ekiplerine bildirdi. Yıllar önce annesinden boşanan babasının bir süre önce vefat etttiği öğrenilen Rabia Kumaş'ın evden çıkmadan önce bir arkdaşına 'Evden kaçıyorum' diye mesaj attığı öğrenildi. Polis ekiplerinin Rabia Kumaş'ı bulmak için arama çalışmaları sürüyor.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 11:25
  1. Rabia Kumaş
  2. kayıp kız

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