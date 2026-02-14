Bursa'da 100 TL'lik ürün kuyruğu izdihama dönüştü! Kapılar açılınca vatandaşlar birbirini ezdi

BURSA’nın İnegöl ilçesinde yeni açılan bir mağazada bazı ürünler 100 TL’den satışa sunulunca izdiham yaşandı. Saatlerce sıra bekleyen müşteriler, kapılar açıldıktan sonra ürünleri alabilmek için birbiriyle yarıştı.

Süleymaniye Mahallesi Altıeylül Caddesi’nde hizmete giren ev eşyaları ve aletleri satan bir mağaza, açılışa özel birçok ürünü 100 TL’den satışa sundu. Kampanyayı duyan çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinden itibaren mağazanın önünde kuyruk oluşturdu. Kapıların açılmasıyla birlikte içeriye yönelen kalabalık izdihama neden olurken, mağaza çalışanları da zor anlar yaşadı. İçeri giren müşteriler, istediği ürünü alabilmek için birbirleriyle yarışırken o anlar cep telefonu ile görüntülendi. (DHA)