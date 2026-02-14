  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yerel Bursa'da 100 TL'lik ürün kuyruğu izdihama dönüştü! Kapılar açılınca vatandaşlar birbirini ezdi
Bursa'da 100 TL'lik ürün kuyruğu izdihama dönüştü! Kapılar açılınca vatandaşlar birbirini ezdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yeni hizmete giren bir mağazanın gerçekleştirdiği açılış kampanyası, bölgede hayatı adeta felç etti. Belirli ürünlerin sembolik olarak 100 TL’den satışa sunulacağını duyan yüzlerce kişi, sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

Süleymaniye Mahallesi Altıeylül Caddesi’nde hizmete giren ev eşyaları ve aletleri satan bir mağaza, açılışa özel birçok ürünü 100 TL’den satışa sundu. Kampanyayı duyan çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinden itibaren mağazanın önünde kuyruk oluşturdu. Kapıların açılmasıyla birlikte içeriye yönelen kalabalık izdihama neden olurken, mağaza çalışanları da zor anlar yaşadı. İçeri giren müşteriler, istediği ürünü alabilmek için birbirleriyle yarışırken o anlar cep telefonu ile görüntülendi. (DHA)

