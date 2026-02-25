Bursa yollarında hafriyat terörü! Sol şeridi işgal eden kamyon trafiği birbirine kattı!

Bursa'da yasak olan en sol şeride giren hafriyat kamyonu süratli şekilde ilerleyerek tehlike saçtı.

Bursa Çevre Yolu'nda seyir halinde olan bir hafriyat kamyonu, uzun araçların geçişine yasak olan en sol şeride girerek bir süre ilerledi. Kamyon sürücüsü trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek, süratli şekilde yoluna devam etti.

Kamyonun kasasında bulunan taşlar seyir halindeyken yola ve arkadan gelen araçların üzerine savruldu.

O anlar trafikteki başka bir araçta yolcu olarak bulunan bir kişinin cep telefon kamerasına yansıdı.