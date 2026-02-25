  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump’ın talimatı sonrası gizemli olay: Ufo dosyaları uzaylı arşivi silindi O camide 1 yıldır ezan okunmuyor! Hasbi Dede hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" davası! CHP'liler serbest bırakılması için eylem yapmıştı! İçişleri bakanından düşen uçak ile ilgili açıklama ABD'den Orta Doğu'ya dev hava sevkiyatı: 12 adet F-22 İsrail'e konuşlandı Rusya bir bölgeyi daha ele geçirdi! Sözde "Büyük İsrail" hedefi! Ana muhalefet partisi destek verdi 25 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü. Ölü sayısı artıyor! Meksika'da kartel terörü
Yerel Bursa yollarında hafriyat terörü! Sol şeridi işgal eden kamyon trafiği birbirine kattı!
Yerel

Bursa yollarında hafriyat terörü! Sol şeridi işgal eden kamyon trafiği birbirine kattı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bursa yollarında hafriyat terörü! Sol şeridi işgal eden kamyon trafiği birbirine kattı!

Bursa Çevre Yolu'nda seyir halinde olan bir hafriyat kamyonu, ağır vasıtaların girmesinin yasak olduğu en sol şeride dalarak hem kural tanımadı hem de ölüm saçtı. Trafik güvenliğini hiçe sayan ve süratli bir şekilde ilerleyen kamyon sürücüsü, arkasından gelen araçlara adeta ecel terleri döktürdü.

Bursa'da yasak olan en sol şeride giren hafriyat kamyonu süratli şekilde ilerleyerek tehlike saçtı.

Bursa Çevre Yolu'nda seyir halinde olan bir hafriyat kamyonu, uzun araçların geçişine yasak olan en sol şeride girerek bir süre ilerledi. Kamyon sürücüsü trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek, süratli şekilde yoluna devam etti.

Kamyonun kasasında bulunan taşlar seyir halindeyken yola ve arkadan gelen araçların üzerine savruldu.

O anlar trafikteki başka bir araçta yolcu olarak bulunan bir kişinin cep telefon kamerasına yansıdı.

Geniz akıntısı orucu bozar mı? Geniz akıntısı olan kaza orucu tutmalı mı?
Geniz akıntısı orucu bozar mı? Geniz akıntısı olan kaza orucu tutmalı mı?

İSLAM

Geniz akıntısı orucu bozar mı? Geniz akıntısı olan kaza orucu tutmalı mı?

Sınavı olan oruç tutmasa olur mu? Sınavı olan orucu kazaya bırakabilir mi?
Sınavı olan oruç tutmasa olur mu? Sınavı olan orucu kazaya bırakabilir mi?

İSLAM

Sınavı olan oruç tutmasa olur mu? Sınavı olan orucu kazaya bırakabilir mi?

Ramazan'da 'ucuz et' vurgunu! Eş-dost seferberliği rafları kuruttu: İhtiyaç sahibi değil, stokçu kazanıyor
Ramazan'da 'ucuz et' vurgunu! Eş-dost seferberliği rafları kuruttu: İhtiyaç sahibi değil, stokçu kazanıyor

Ekonomi

Ramazan'da 'ucuz et' vurgunu! Eş-dost seferberliği rafları kuruttu: İhtiyaç sahibi değil, stokçu kazanıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23