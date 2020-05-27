Bursa ve çevre illerde "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor

BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Evde kal" çağrısına kısmen riayet ediliyor.

Bursa'da salgın öncesi kalabalık olan tarihi Ulu Cami civarı, Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile Kent ve 15 Temmuz Demokrasi meydanlarında zaman zaman hareketlilik gözleniyor.

Aralıklarla yağmurun etkili olduğu kentte, kendilerine tanınan serbestlikle 14 yaş ve altı çocuklar özellikle parklarda vakit geçirdi.

- Eskişehir

Eskişehir'de tedbirlerden önce yoğun olan İsmet İnönü, İki Eylül, Şair Fuzuli caddeleri ile Porsuk Çayı çevresinde normalleşme süreciyle kısmi yoğunluk dikkati çekiyor.

Kentte 14 yaş ve altı çocuklar, kısıtlamanın 4 saatliğine kaldırılmasıyla parklarda temiz havanın tadını çıkarıyor.

- Balıkesir

Balıkesir'de kent merkezinin işlek bölgelerinden Milli Kuvvetler ve Kızılay caddeleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Zağnos Paşa Camisi civarının sakin olduğu görüldü.

Pek çok çocuk, kendilerine tanınan sürede Atatürk Parkı'nda oyun oynadı.

- Çanakkale

Çanakkale kent merkezinde Kovid-19 sürecinde ilk kez uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kısmi yoğunluk yaşandı.

Çarşı ve Demircioğlu caddelerinde banka işlemlerini yaptırmak isteyenlerden dolayı zaman zaman hareketlilik dikkati çekti. Çocuklar ise kısıtlamanın kalktığı sürede park ve bahçelerde oynama fırsatı buldu.

- Kütahya

Kütahya'da da Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda kısmi yoğunluk görüldü.

Polis ekipleri yoğun caddelere giriş ve çıkışları kontrollü sağlamaya devam ediyor.

- Bilecik

Bilecik'te sağanağın da etkisiyle sokaklara sakinlik hakim oldu.

Kentin işlek bölgelerinden Atatürk Bulvarı ve Tevfik Bey Caddesi'nde kısmi yoğunluk gözlendi Kısıtlama kapsamında sokağa çıkmalarına izin verilen çocuklar parklarda oynadı.

- Yalova

Yalova'da tedbirler kapsamında gezilmesi yasaklanan sahil şeritleri haricinde şehir merkezinde yoğunluk artış gösterdi.

Sokağa çıkmalarına izin verilen çocukların sayısında da yağmur nedeniyle önceki günlere göre büyük düşüş yaşandı.

Ayrıca 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Gazipaşa Caddesi gibi noktalarda araç ve yaya trafiğinde hareketlilik gözleniyor. Alanda görev yapan polis ekipleri, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda ikaz ediyor.