Bursa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün uygun gördüğü sapkınlığa geçit vermedi!
Bursa Valiliği, Eğitim-Sen’in kent genelindeki tüm okullarda yapılmasını talep ettiği “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konulu Resim Yarışması'na geçit vermedi.
Yeniakit.com.tr
Eğitim-Sen, Bursa'da eşcinsel sapkınlığı destekleme çalışmaları kapsamında il genelinde, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" temalı resim yarışması düzenlemek için başvuruda bulundu.
İl Milli Eğitim uygun gördü!
İl Milli Eğitim Müdür Vekili Arzu Ayyıldız'ın imzası ile kabul gören başvuru Bursa İl Valiliği'ne sunuldu.
Valilik geçit vermedi!
Bursa İl Valiliği sapkınlığı destekleyen sözde eğitimcilerin resim yarışmasına izin vermeyerek, etkinliği iptal ettiğini açıkladı. Valilik tarafından alınan karar, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul yönetimleri iletildi.
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