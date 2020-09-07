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Aktüel Bursa Uludağ Üniversitesinin güz yarıyılında uygulayacağı eğitim modeli belli oldu
Aktüel

Bursa Uludağ Üniversitesinin güz yarıyılında uygulayacağı eğitim modeli belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-07 20:11:35 -
Bursa Uludağ Üniversitesinin güz yarıyılında uygulayacağı eğitim modeli belli oldu

BURSA (AA) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, güz yarıyılında uygulama içeren programlar ile lisansüstü programlarda "karma eğitim (hibrit)", diğer programlarda ise "uzaktan eğitim" yöntemlerinin uygulanmasını kararlaştırdı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, sosyal medya hesabından, Üniversite Senatosunun 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı öğretim süreçlerine ilişkin kararlarını yayımladı.

Buna göre, yüksek lisans ve doktora eğitimleri, tüm enstitülerde karma eğitim olarak uygulanacak. Teorik dersler ve teorik ders ile bütünleşen laboratuvar uygulamaları, uzaktan öğretim yolu ile çevrim içi yapılacak.

Üniversitenin Tıp, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri, Veterinerlik, Ziraat, Spor Bilimleri, Güzel Sanatlar fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakültesinin fen bölümleri ile Eğitim Fakültesinin güzel sanatlar bölümleri ve devlet konservatuvarında karma eğitimle hizmet verilecek.

Mühendislik, Mimarlık, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, Hukuk, Fen-Edebiyat fakültelerinin edebiyat bölümleri, Eğitim Fakültesinin güzel sanatlar dışındaki bölümleri ve İnegöl İşletme Fakültesinde uzaktan eğitime geçilecek.

Yabancı Diller Yüksekokulu, Teknik Bilimler, İnegöl, Karacabey, Harmancık meslek yüksekokullarında karma eğitim, diğer meslek yüksekokullarında uzaktan eğitim uygulaması yürütülecek.

Bazı programlardaki klinik uygulama veya intörn eğitimleri, pandemiden korunma, fiziki koşullar ve öğrenci sayıları dikkate alınarak seyreltilmiş gruplar ile dönüşümlü olarak ilgili fakülteler tarafından planlanacak.

Salgın koşulları ve korunma kuralları dikkate alınarak yapılacak karma eğitime dahil olacak bölümlerin bu uygulamayı hangi şartlarda ve nasıl yapacakları, yönetim tarafından internet sitesinde ayrıntılı şekilde duyurulacak.

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