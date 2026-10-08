Bursa Uludağ Üniversitesi ekibi YÖK ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) koordinatörlüğünde yürütülen Remodel projesi, YÖK'ün 2026 Üstün Başarı Ödülleri'nde "Uluslararasılaşma" kategorisinde ödüle layık görüldü. Proje ekibi, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Avrupa Birliği Horizon Europe Programı kapsamındaki projede İrlanda'dan Atlantic Technological University ile İspanya'dan Len Üniversitesi ortak olarak yer aldı. 1 Ocak 2023'te başlayan çalışma 31 Aralık 2025'te tamamlandı; projenin bütçesi yaklaşık 1,5 milyon avroydu. Remodel, BUÜ'nün araştırma ve inovasyon kapasitesini uluslararası düzeyde güçlendirmeyi ve üniversitenin Avrupa Araştırma Alanı ile entegrasyonunu artırmayı amaçladı.

Proje Koordinatörü, BUÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin Poroy Arsoy, ödülün kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. "En üst makamdan böyle bir ödülü almak benim için çok gurur vericiydi, unutulmaz bir andı" diyen Arsoy, ödülün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından takdir edilmesinin ve emeklerinin görünür olduğunu görmenin kendilerini motive ettiğini anlattı.

Arsoy, uluslararasılaşmayı yalnızca ortak yayın üretmekle sınırlı görmediklerini, Avrupa'daki bilgi birikimini, araştırma kültürünü ve iyi uygulamaları üniversiteye kazandırmaya çalıştıklarını dile getirdi. Üretilen akademik bilginin turizm sektörü başta olmak üzere farklı alanlarda uygulamaya aktarılması için de çalıştıklarını belirten Arsoy, projenin en önemli kazanımlarından birinin sürdürülebilir bir uluslararasılaşma kültürü oluşturmak olduğunu vurguladı.

Beş yeni AB projesinin hayata geçirilmesine katkı sağlandı

Arsoy, projenin tamamlanmasına rağmen etkisinin sürdüğünü, üç yıllık süreçte beş yeni Avrupa Birliği projesinin daha hayata geçirilmesine katkı sağlandığını söyledi. Bunlardan biri olan AI Circle için "12 Avrupa ülkesini bir araya getiren çok daha geniş bir konsorsiyuma sahip. Beş milyon avro bütçeyle fonlandı" ifadelerini kullanan Arsoy, yine bir Horizon Europe projesi olan AI Circle'ın BUÜ koordinatörlüğünde yürütüleceğini aktardı. Arsoy'a göre Remodel yalnızca kendi hedeflerine ulaşmakla kalmadı, yeni projelerin geliştirilmesine de zemin hazırladı.

Üç yaz okuluna 218 katılımcı

Projenin Yöneticisi, BUÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasemin Ertan, üç yıl boyunca üç uluslararası yaz okulu düzenlediklerini ve bu programlara toplam 218 kişinin katıldığını söyledi. Ertan'ın verdiği bilgiye göre proje kapsamında ayrıca 22 eğitim ve kapasite geliştirme faaliyeti yapıldı; bu eğitimlerden toplam 518 lisansüstü öğrenci ve araştırmacı yararlandı. Ortak üniversitelerden öğretim üyeleri 12 kez BUÜ'ye gelerek yüz yüze eğitim verdi; Ertan, üç çevrim içi eğitimle birlikte toplam 410 doktora öğrencisi ve genç araştırmacıya ulaşma fırsatı bulduklarını belirtti.

Eğitimler sürdürülebilir turizm, yapay zekâ destekli tüketici analizi, inovasyon yönetimi ve araştırma yönetimi gibi konuları kapsadı. Turizm sektörünün rekabet gücünü artırmaya yönelik pilot uygulamalar gerçekleştirdiklerini belirten Ertan, işletmelerin bu çalışmalardan yararlanarak kendilerini geliştirebileceklerini ifade etti. Ertan, projenin asıl önemli etkisinin önümüzdeki süreçte ortaya çıkacağına inandıklarını da söyledi.

Sosyal bilimlerde ilk laboratuvar BUÜ'de kuruldu

Proje Araştırmacısı, BUÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Çağatan Taşkın, projenin önemli çıktılarından birinin üniversitede sosyal bilimler alanında kurulan ilk laboratuvar olduğunu söyledi. "Business Model Innovation Lab" adıyla faaliyet gösteren laboratuvar, Türkiye'de turizm sektörünün rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalar yürütmek üzere tasarlandı.

Taşkın, laboratuvarın projenin en kalıcı çıktılarından biri olduğunu belirterek ekip içinde çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı: "Proje başarıyla tamamlansa dahi, yeni projelerle adını ve varlığını sürdürmeye devam edecektir."