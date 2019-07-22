Bursa Uludağ Üniversitesi besyo taban puanları 2019
Üniversitede okuyacak öğrenciler için baş döndüren trafik yaşanıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra şimdi de üniversite tercih maratonu başlıyor. YKS taban puanları ve başarı sıralaması ile tercihlerini yapacak olan öğrenci adayları, bir yandan da yetenekleri doğrultusunda beden eğitimi ve spor yüksekokullarına girmek için üniversitelerin başvuru şartları, taban puanları ve başarı sıralaması merak ediliyor. Özel yetenek sınavıyla Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokullara (BESYO) girmek isteyen öğrenci adayları, 2019 Antrenörlük Eğitimi taban puanlarını araştırmakta. En köklü üniversiteler arasında yer alan Marmara Üniversitesi besyo taban puanları bir hayli araştırılmakta. Uludağ Üniversitesi besyo taban puanları 2019 ne? Bursa Uludağ Üniversitesi besyo puanları 2019. İşte Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulları taban puanları 2019.22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:15
Üniversitede okuyacak öğrenciler için baş döndüren trafik yaşanıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra şimdi de üniversite tercih maratonu başlıyor. YKS taban puanları ve başarı sıralaması ile tercihlerini yapacak olan öğrenci adayları, bir yandan da yetenekleri doğrultusunda beden eğitimi ve spor yüksekokullarına girmek için üniversitelerin başvuru şartları, taban puanları ve başarı sıralaması merak ediliyor. Özel yetenek sınavıyla Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokullara (BESYO) girmek isteyen öğrenci adayları, 2019 Antrenörlük Eğitimi taban puanlarını araştırmakta. En köklü üniversiteler arasında yer alan Marmara Üniversitesi besyo taban puanları bir hayli araştırılmakta. Uludağ Üniversitesi besyo taban puanları 2019 ne? Bursa Uludağ Üniversitesi besyo puanları 2019. İşte Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulları taban puanları 2019.
Bursa Uludağ Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği : 240.000
Antrenörlük Eğitimi :200.000
Milli : 150.000
Engelli : 100.000
2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklandı. Öğrenciler YKS TYT, AYT ve YDS sınav sonuçlarına 18 Temmuz’dan itibaren sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişilebilmekte. 2019 YKS tercihleri 23-29 18 Temmuz 2019 tarihinde arasında yapılacak. Üniversite YKS kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
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