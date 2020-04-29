Bursa Ticaret Borsası nefes kredisi değerlendirildi

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Denizbank Marmara Bölge Müdürü Burak Bozkaya ile bir araya geldi.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüsünden ekonomik anlamda en çok etkilenen kesimin KOBİ’ler olduğunu belirten BTB Başkanı Özer Matlı, "Devletimiz, sağlık alanında en az sayıda can kaybı ile süreci başarılı bir şekilde yönetirken, KOBİ’lerimizin de bu süreçte en iyi şekilde korunması ve desteklenmesi gerekmektedir. Çatı kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde, 365 oda ve borsamızın katkılarıyla hazırlanan "Nefes Kredisi" ile Türkiye ekonomisinin bel kemiği olan KOBİ’lerimize, bu sıkıntılı dönemde destek olmayı hedefledik ve bunu da ne mutlu ki başarıyla sonuçlandırdık. Bursa Ticaret Borsası "Nefes Kredisi" kampanyası kapsamında yüklü mevduat taahhüttü ve TOBB`un da desteğiyle birlikte uygulanan çarpan etkisiyle, 160 milyon liralık kredi hacmini, üyelerinin kullanımına sunmuştur. TOBB öncülüğünde hazırlanan ’Nefes Kredisi’nin Bursa iş dünyası adına hayırlı olmasını diliyor, destekleri için başta Sayın Bakanımız Berat Albayrak ve TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere; Kredi Garanti Fonu Yönetimine, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’e, Denizbank Marmara Bölge Müdürü Burak Bozkaya nezdinde tüm Denizbank Bursa Bölge Şube Müdürlerine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum" dedi.

DenizBank Marmara Bölge Müdürü Burak Bozkaya, ezber bozan çalışmalar yapmamız lazım ekonomiyi ayakta tutan, istihdamın, üretimin, ihracatın yükünü sırtlayan KOBİ’lerin yanında oldukları için mutlu olduğunu Denizbank’ın bu projenin ortaklarından olmasının kendisini gururlandırdığını ifade etti. Bozkaya, "Bu sene işbirliğini, dayanışmayı ve karşılıklı anlayışı ne kadar iyi yapabilirsek o kadar geçineceğimiz bir sene olacak. Bu seneye biz kar senesi değil ar senesi bilinci ile bakıyoruz. Yüzde 7,5 faiz oranı ile yaklaşık 40 bin KOBİ müşterisine ulaşacak bu ayırdığımız kaynak. Denizbank olarak hesap kitapla yapılmayacak bir projeye girmiş bulunuyoruz. Biz şunun farkındayız; belki 50 bin lira 100 bin lira KOBİ’lerimiz için çok yeterli olmayabilir ama en azından üreticimizin zihinsel üretime geçebilmesi için bir can suyu olacak. Ben iki şeyi çok iyi biliyorum, birincisi bu dönem geçecek ve ezber bozan bir zamanı yaşıyoruz. Bu nedenle bizim de ezber bozan çalışmalar yapmamız lazım. İkincisi de bu süreç geçtikten sonra hiçbir şey de eskisi gibi olmayacak" dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve Denizbank arasında imzalanan protokol kapsamında Nefes Kredisi’nden, TOBB’a bağlı oda ve borsalara üye olan KOBİ’ler yararlanabilecek. Cirosu 25 milyon liranın altında olan küçük işletmelerin üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle kullanabileceği TOBB Nefes Kredisi’nin faizi yıllık yüzde 7,5 olacak.

Bir üye azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. Bu tutar illere göre 50 bin lira ile 100 bin lira arasında değişebilecek. TOBB Nefes Kredisi’nde, 2020 yılında anapara ve faiz ödemesi olmayacak. Krediyi alan üyeler 2021 yılında 12 eşit taksitte geri ödeyecek.