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Gündem Bursa Tabip Odası doktorları hedef gösterdi: Kendiniz hakkında da soruşturma açacak mısınız?
Gündem

Bursa Tabip Odası doktorları hedef gösterdi: Kendiniz hakkında da soruşturma açacak mısınız?

Terör sevici TTB bünyesindeki Bursa Tabip Odası'nın twitter hesabından yaptığı açıklamaya tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 23:17:00 - 2021-05-01 23:19:00
Bursa Tabip Odası doktorları hedef gösterdi: Kendiniz hakkında da soruşturma açacak mısınız?

 Yeniakit.com.tr 

Terör sevici, Türk Tabipler Birliği bünyesindeki Bursa Tabip Odası'nın sosyal medyadan paylaştığı mesajına tepki yağdı. Bursa Tabip Odası'nın resmi twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Bursa Tabip Odası olarak Bursa'da bulunan ve pandemi ile ilgili bilime aykırı açıklamalar yapan, sosyal medyada paylaşan doktorların durumu incelenmekte ve gerektiğinde haklarında soruşturma açılmaktadır. Kamuoyuna duyurulur." denildi.

Kendilerine de dava açacaklar mı?

Kendilerinden olmayan doktorların, Bursa Tabip Odası tarafından açık hedef gösterildiği mesaja tepki yağdı. Öte yandan Bursa Tabip Odası'nın kendi kendine de dava açıp açmayacağı merak konusu oldu. Zira bu duyurunun sahibi Bursa Tabip Odası bugün de vatandaşa korku pomplamayı sürdürmüştü.

'Resmi açıklamalar doğru değil'

"Salgın ile ilgili yapılan resmi açıklamaları değerlendiren Bursa Tabip Odası, gerçek hasta ve ölüm sayılarının açıklananın çok üzerinde olduğunu belirten bir açıklama yaptı."

Bursa Tabip Odası'nın açıklamasına, sosyla medyada tepki yağdı:

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