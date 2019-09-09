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Bursa sahillerinde son durum

Bursa sahillerinde yapılan tahlillerin sonuçları açıklandı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 14:14
Bursa sahillerinde son durum

Bursa sahillerinde yapılan tahlillerin sonuçları açıklandı.


Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, Bursa sahillerinde ağustos ayında yapılan tahlillerin ikinci tur sonuçları açıklandı. İl Sağlık Müdürlüğünün açıkladığı tahlil sonuçlarına göre, Mudanya, Karacabey ve Gemlik ilçelerinin Marmara Denizi’ne olan kıyıları ile İznik Gölü kıyısındaki plaj ve kampların suları konntrol edildi. Ağustos ayı ikinci tur ölçümlerinde 24 plajdan 11 plajda su kalitesinin iyi, 13 plajda ise orta kalite su olduğu belirlendi.


Gemlik’te 8, Mudanya’da 9 ve Karacabey’de 3, İznik Gölü kıyısında ise 4 olmak üzere 24 kamp ve plajda tahliller yapıldı. 100 mililitrede bulunan bakteri sayısının "kılavuz ve zorunlu değerler" olarak dikkate alındığı ölçümlerde, "toplam koliform", "fekal koliform" ve "fekal streptokok" parametrelerinin, 11 plajda değerlerin altında, 13 plajda ise kılavuz değerle zorunlu değer aralığında olduğu tespit edildi.


Toplam sonuçlar kılavuz değerlerin altındaysa "iyi kalitede su (girilebilir)", kılavuz değerle zorunlu değer arasındaysa"orta kalitede su (girilebilir)", zorunlu değerlerin üzerindeyse "kötü kalitede su (girilemez)" raporu veriliyor. Bursa’nın "iyi ve orta kalite" deniz suyuna sahip sahil ve plajları şöyle:


Gemlik: Narlı Halk Plajı, Karacaali Gençlik Kampı, Gemsaz Halk Plajı, B.B.B. Kumsaz Halk Plajı ve B.B.B Kurşunlu Hanımlar Plajında ’iyi kalite su’ olarak tespit edilirken, B.B.B. Küçükkumla Halk Plajı, Büyükkumla Halk Plajı, Hasanağa Gençlik Kampında ’orta kalite su’.


Mudanya: B.B.B. Eşkel Halk Plajı, B.B.B. Eğerce, B.B.B. Mesudiye Halk Plajı, ’iyi kalite su’ tespit edilirken, Kızılay Kampı, Burgaz Altınkum Halk Plajı Burgaz Halk Plajı, Coşkunöz Halk Plajı, Kumyaka Halk Plajı, Zeytinbağı Halk Plajı ’orta kalite su’.


Karacabey: Malkara Halk Plajı, Kurşunlu Halk Plajlarında ’iyi kalite su’ olarak tespit edilirken Yeniköy Halk Plajında ’orta kalite su’.


İznik Gölü: Darka Tatil Köyü ’iyi kalite su’ olarak tespit edilirken, İnciraltı Mevki Halk Plajı, Göllüce Halk Plajı, Orhangazi Halk Plajı ’orta kalite su’.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 14:14
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