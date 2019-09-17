Bursa Nilüfer İrfaniye TOKİ konutlarına başlandı mı, İrfaniye konutları ne zaman teslim edilecek? TOKİ BursaNilüfer İrfaniye konutlarında hak sahibi olan vatandaşlar, Bursa Nilüfer İrfaniye TOKİ konutlarına başlandı mı,TOKİ Bursa İrfaniye evlerine ne zaman başlanacak? TOKİ Bursa İrfaniye evlerine ne zaman başlanacak?İrfaniye konutları ne zaman teslim edilecek? sorusunun cevabını araştırmakta.

TOKİ Bursa Nilüfer İrfaniye konutlarında hak sahibi olan vatandaşlar, Bursa Nilüfer İrfaniye TOKİ konutlarına başlandı mı,TOKİ Bursa İrfaniye evlerine ne zaman başlanacak? TOKİ Bursa İrfaniye evlerine ne zaman başlanacak? İrfaniye konutları ne zaman teslim edilecek? sorusunun cevabını araştırmakta. TOKİ’den yapılan açıklamada, “Projemizin yer belirlenmesi ve ihalesi yapıldıktan sonra projemizin inşaat çalışmaları başlatılacak olup gayrimenkul satış sözleşmesi imzalama işlemleri gerçekleştirilecektir. Bursa Nilüfer İrfaniye TOKİ konutlarına ilişkin detaylı bilgiler kurumumuzun internet sitesi üzerinden açıklanacaktır.” denildi. 50.000 Sosyal konut kampanyası kapsamında yer alan Bursa Nilüfer İrfaniye TOKİ projesi, Hak sahibi belirleme kurası TOFAŞ Spor Salonu’nda 09 Ağustos Cuma günü saat 11.00’da çekilmişti.

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