Bursa ilinde yaşayan vatandaşlar Bursa namaz vakitlerini merak ediyor. Her Müslüman günde 5 vakitte dinin emri olan namaz kılmak için Allah'ın (C.C) huzuruna çıkıyor. Namaz vakitleri, namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı’nca belirlenerek duyuruluyor. Bursa Diyanet namaz vakitleri ve Diyanet Bursa Cuma namazı vakitlerini bu haberimizden takip edebilirsiniz.

Bursa Namaz Vakitleri (Ekim aylık)

Tarhi İmsak Sabah Öğle İkindi Akşam Yatsı

09.10.2020 05:38 07:01 12:56 16:07 18:41 19:59

10.10.2020 05:39 07:02 12:56 16:06 18:39 19:57

11.10.2020 05:40 07:03 12:56 16:04 18:38 19:56

12.10.2020 05:41 07:04 12:55 16:03 18:36 19:54

13.10.2020 05:42 07:05 12:55 16:02 18:35 19:53

14.10.2020 05:43 07:06 12:55 16:01 18:33 19:51

15.10.2020 05:44 07:08 12:55 16:00 18:32 19:50

16.10.2020 05:45 07:09 12:54 15:59 18:30 19:48

17.10.2020 05:46 07:10 12:54 15:57 18:29 19:47

18.10.2020 05:47 07:11 12:54 15:56 18:27 19:45

19.10.2020 05:48 07:12 12:54 15:55 18:26 19:44

20.10.2020 05:49 07:13 12:54 15:54 18:24 19:43

21.10.2020 05:50 07:14 12:53 15:53 18:23 19:41

22.10.2020 05:51 07:15 12:53 15:52 18:22 19:40

23.10.2020 05:52 07:16 12:53 15:51 18:20 19:39

24.10.2020 05:53 07:17 12:53 15:50 18:19 19:37

25.10.2020 05:54 07:18 12:53 15:49 18:17 19:36

26.10.2020 05:55 07:19 12:53 15:48 18:16 19:35

27.10.2020 05:56 07:21 12:53 15:47 18:15 19:34

28.10.2020 05:57 07:22 12:53 15:46 18:13 19:33

29.10.2020 05:58 07:23 12:53 15:45 18:12 19:31

30.10.2020 05:59 07:24 12:52 15:44 18:11 19:30

31.10.2020 06:00 07:25 12:52 15:43 18:10 19:29

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Bursa Cuma Namazı Vakitleri

Bursa’da yaşayan vatandaşlar Bursa'da Cuma namazı saat kaçta? sorusunu merak ediliyor. İslam’ın 5 şartından birisi namaz kılmaktır. İslamiyet'te cuma namazının yeri ayrı bir öneme sahiptir.

Müslümanlar için mühim olan bu mübarek günlerde vatandaşlar camileri dolduracak. Cuma namazına gidecek olanlar Bursa’da cuma saat kaçta? Sorusunun yanıtını sorguluyor. İşte Bursa Cuma vakitleri:

9 Ekim 2020 Bursa Cuma Namazı Vakti: 12:56

16 Ekim 2020 Bursa Cuma Namazı Vakti: 12:54

23 Ekim 2020 Bursa Cuma Namazı Vakti: 12:53

30 Ekim 2020 Bursa Cuma Namazı Vakti: 12:53