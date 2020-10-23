Bursa merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

BURSA (AA) - Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin Rize'de imal ettikleri ruhsatsız tabancaları Bursa'da sattıklarını belirledi.

Bunun üzerine şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, Bursa, Rize, Trabzon ve Antalya'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda 11 ruhsatsız tabanca, çeşitli çaplarda 181 fişek, silah yapımında kullanılan mengene, silah kabzaları, iğne ve pim tertibatları, icra yayları ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerden 15'i emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ö, I.Y, M.A. ve M.Ö nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, İ.K. ve E.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.