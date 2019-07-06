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Bursa KGK Başkanı Sevgi Saygın:

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Teknoloji Transfer Ofisi (Bursa TTO) iş birliğiyle yürütülen SeedUP-İnovatif Girişimcilik Programı jüri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 17:51
Bursa KGK Başkanı Sevgi Saygın:

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Teknoloji Transfer Ofisi (Bursa TTO) iş birliğiyle yürütülen SeedUP-İnovatif Girişimcilik Programı jüri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.


Bursa TTO ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, programa başvuran 28 projenin sunumu yapıldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bursa KGK Başkanı Sevgi Saygın, girişimciliğin ekonomik zenginliğin anahtarı haline geldiğini söyledi. Dünya ekonomisinin artık yeni girişimcilerin kurduğu şirketlerle şekillendiğini kaydeden Saygın, bu süreçte Bursa’nın da yeni ekonomik düzene uygun girişimleri ekonomiye kazandırmasının önemli olduğunu vurguladı. Saygın, “Değerlendirme toplantımızda çok farklı sektörlerde parlak iş fikirleri bulunan girişimci adaylarımızla tanıştık. Programa başvurarak iş fikirlerini bizlerle paylaşan bütün girişimcilerimizi cesaretlerinden dolayı kutluyorum. Bu başarılı proje dolayısıyla Bursa TTO ve BEBKA’ya da kadın girişimcilerimiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.


SeedUP gibi girişimcilik hızlandırma programlarının Bursa ekonomisine nitelikli girişimciler kazandıracağına inandığını belirten Saygın konuşmasını şöyle sürdürdü: “Katma değer oluşturacak fikirlerin ticarileşerek uluslararası pazarlara ulaşması adına KGK olarak her türlü katkıyı sağlamaya hazırız. Bu noktada yakın zamanda hayata geçireceğimiz ‘Girişimcilik Evi’ projemizin de başta kadın girişimcilerimiz olmak üzere Bursa’daki bütün girişimcilerin buluşma noktası olmasını bekliyoruz. Yenilikçi iş fikirleri olan ancak projelerini hayata geçirmek için desteğe ihtiyacı olan kadın girişimcilerimize gerekli rehberliği ve desteği sağlayacak projemizin imkanlarından tüm girişimcilerimizin faydalanmasını bekliyoruz”.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 17:51
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