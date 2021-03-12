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Gündem Bursa Kestel'deki kazada ölü ve yaralı sayısı kaç?
Gündem

Bursa Kestel'deki kazada ölü ve yaralı sayısı kaç?

Bursa Kestel'deki kazada ölü ve yaralı sayısı kaç? Bursa-Ankara kara yolunda bir tırın neden olduğu zincirleme trafik kazasında birçok araca çarptı. Kaza ile ilgili gelen son dakika bilgisine göre çok sayıda ölü ve yaralı bulunuyor. İşte Bursa'daki zincirleme trafik kazasına ilişkin ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-03-12 18:07:00 - 2021-03-12 18:25:19
Bursa Kestel'deki kazada ölü ve yaralı sayısı kaç?

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir tır yoldan çıkarak bir çok araca çarptı. Zincirleme trafik kazasına ilişkin "Kaç ölü var? Kaç yaralı var? " gibi sorular son dakika merak kazandı.

Bursa Kestel'deki kazada ölü ve yaralı sayısı kaç?

Bursa-Ankara kara yolunun Kestel ilçesi mevkisinde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alınan bilgiye göre, Barakfakih mevkisinde freni arızalanan tır, yolun karşı şeridine geçerek çok sayıda araca çarptı.

Araçları sürükleyen tır, güçlükle durabildi.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Bursa'da yaşanan zincirleme trafik kazasına ilişkin ayrıntıların ulaşması bekleniyor. Gelen son bilgilere göre kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi ise yaralandı.

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