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Bursa, karoseri sektöründe rekabetçiliğini güçlendiriyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), otomotiv sektörünün en önemli kollarından karoseri sektörüne yönelik Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesine devam ediyor.

15 Ağustos 2019 Perşembe 14:13
Bursa, karoseri sektöründe rekabetçiliğini güçlendiriyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), otomotiv sektörünün en önemli kollarından karoseri sektörüne yönelik Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesine devam ediyor. Projeyle sektörün küresel arenadaki rekabetçiliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.


Ticaret Bakanlığının destekleriyle BTSO tarafından hazırlanan UR-GE projeleri sektörlerin ihracatını artırırken, firmaların markalaşmalarına da büyük katkı sağlıyor. Türkiye’de en fazla UR-GE projesi yürüten kurumlar arasında yer alan BTSO, Ticari Araç Karoseri, Üst Yapı ve Tedarikçileri Sektörü UR-GE Projesi çalışmalarına 2018 yılında başladı. Ticaret Bakanlığı tarafından bu yılın başında onaylanan Karoseri UR-GE projesinde 30 firma yer alıyor.


Sektörün talepleri doğrultusunda kurgulanan projede ilk olarak ihtiyaç analizi tamamlandı. İhtiyaç analizinin ardından UR-GE üye firmalarına yönelik eğitim ve kurumsallaşma faaliyetleri düzenlenecek. Proje süresi olan 3 yıl boyunca belirlenen hedef pazarlarda yurt dışı iş programları gerçekleştirilecek.


BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, otomotiv sanayinin alt sektörlerinden olan karoseri sektöründe iş dünyası temsilcilerinden gelen talepler üzerine UR-GE projesini başlattıklarını söyledi.Proje kapsamında gerçekleştirilecek kurumsal kimlik çalışmaları ve yurt dışı tanıtım faaliyetleri ile sektörün dünyaya açılmasına öncülük edileceğini kaydeden Koçaslan, “BTSO olarak UR-GEkonusunda Türkiye’deki uzman kurumlardan biriyiz. Hedefimiz sektörümüzün ihracat potansiyelini en iyi şekilde değerlendirebilmek. Bu konuda sektörün ciddi bir talebi var. Hali hazırda Bursa’da da karoseri alanında önemli bir potansiyel olduğunu biliyoruz.” dedi.


“Potansiyel büyük”


Otomotiv sektöründe Türkiye’nin lider şehri olan Bursa’nın karoseride de önemli firmalara ev sahipliği yaptığını kaydeden Muhsin Koçaslan, “Karoseri, özel el işçiliği ve ustalık isteyen bir sektör. Bursa, karoseri sektöründe 1950’li yıllardan bu yana zaten doğal bir kümelenmeye sahip. Bu potansiyelin daha da güçlenmesini hedefliyoruz. Firmalarımızın üretim yeteneğini farklı alanlarda da kullanabilmesi ve iş hacimlerini büyütebilmeleri için UR-GE projesine başladık. Uluslararası arenada önemli rakiplerimiz var. Ortak bir strateji ile firmalarımız küresel pazarlarda çok daha rekabetçi olabilir. Önümüzdeki süreçte sektörümüzün talep ettiği hedef pazarlara giderek, firmaların yeni müşteriler kazanmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.


BTSO’nun Ticaret Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü UR-GE projeleri kapsamında firmalara yönelik eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyetleri gibi destekler veriliyor. Proje kapsamında üye firmalara toplamda 4,5 milyon dolara kadar destek sağlanıyor.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 14:13
  1. doğa

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