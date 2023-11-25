Bursa-İstanbul deniz otobüsünün yarınki seferleri iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsünün yarınki seferleri kuvvetli lodos nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, yarın 08.00 ile 19.30 saatleri arasında yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) karşılıklı 16 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.