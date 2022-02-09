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Gündem Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Gündem

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa'nın Mudanya ilçesi ile İstanbul arasında deniz ulaşımını sağlayan Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları dolayısıyla yapılamayacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 09:23:00 -
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa'nın Mudanya ilçesi ile İstanbul arasında deniz ulaşımını sağlayan Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları dolayısıyla yapılamayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferleri programdan kaldırıldı.

Aynı gerekçeyle saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

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