Bursa iş dünyasından "İstihdam Seferberliği" deklarasyonu

BURSA (AA) - Bursa'daki Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), 2019 yılı için belirlenen 120 bin yeni istihdam hedefi kapsamında, istihdam seferberliğine destek veren ortak bir deklarasyon yayımladı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (BTSO) yapılan açıklamaya göre, Bursa OSB, Demirtaş OSB, TEKNOSAB, Uludağ OSB, İnegöl OSB, Kayapa Islah OSB, Akçalar OSB, Kestel OSB, Hasanağa OSB, Barakfakih Islah OSB, Yenişehir OSB, Yenice OSB, TOSAB, İnegöl Mobilya Ağaç İşleri İhtisas OSB, Bursa İhtisas Deri OSB ve Mustafakemalpaşa Mermerciler OSB, 2019 istihdam hedeflerine ilişkin bir deklarasyona imza attı.

Deklarasyonda, küresel ticarette ve büyümede daralma yaşanırken dünya ekonomisinin de kritik bir virajdan geçtiği belirtildi.

Tarihinin en zor dönemlerinden hep milli birlik şuuruyla güçlenerek çıkmayı başaran Türkiye'nin bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, kamu ve özel sektör iş birliğinde çetin bir ekonomik mücadele içinde olduğu vurgulanan deklarasyonda, "Hükümetimiz, proaktif politikalarla ekonominin tüm dinamiklerini tarihi desteklerle harekete geçirirken, iş dünyamız da yeni bir ivme yakalamıştır." ifadesi kullanıldı.

Deklarasyonda, Bursa'nın, iş dünyası olarak kentin ve ülkenin refah seviyesini yükseltmek ve daha iyi bir gelecek için yeni istihdam kapıları açtığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bursa'da 2017 yılında 80 bin kişilik istihdam hedefiyle çıktığımız yolda, 83 bin kişiye ilave iş imkanı sağladık. Kentteki sanayi bölgeleri olarak, oluşturduğumuz üretim ve istihdam hacmiyle ülkemize her alanda katma değer sağlarken, bugün de seferberlik ruhuyla yolumuza devam ediyoruz. Bizler, Türkiye'nin gücüne ve geleceğine inanıyoruz. Tüm işletmelerimizi bir kez daha istihdam seferberliğine katılmaya ve tarihi desteklerden faydalanmaya davet ediyoruz. Ülkemiz için dönüm noktası olan 31 Mart seçimlerini yüksek bir katılım ve huzur içerisinde geride bıraktıktan sonra 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine daha da artan bir kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz.

Demokrasi ve milli birliğimiz için beka mücadelesi olarak gördüğümüz ekonomik kalkınma hamlemizi, milli birlik ve dayanışmayla başaracağımıza inancımız tamdır. Bursa olarak inadına yatırım, inadına üretim ve inadına ihracat anlayışıyla 'Burası Bursa Burada İş Var' diyerek ilan ettiğimiz yeni istihdam seferberliği hedefine de ulaşacağız."