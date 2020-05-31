Bursa ile çevre illerde 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlar sokağa çıktı

BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale ve Kütahya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması 6 saatliğine kaldırılan 65 ve üstü yaşlardakiler ile kronik rahatsızlığı olan kişiler açık havada gezinti yaptı.

Bursa'da, istisna uygulaması çerçevesinde dışarı çıkan vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Kent meydanları ile Heykel, Ulu Cami civarında gezdi. Güneşli havada kent genelindeki park ve bahçelerde de yürüyüş yapan Bursalıların maske ve sosyal mesafe kurallarına uyduğu gözlendi.

Eskişehir'de bazı bölgelerde, saat 14.00'den itibaren 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile yanlarındaki refakatçilerden dolayı kısmen hareketlilik yaşandı. Sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyan vatandaşlar, güneşli havada gezmenin tadını çıkardı.

Balıkesir'de bazı vatandaşlar banklarda oturarak temiz hava almayı tercih etti.

Çanakkale'de, Kordon Boyu'ndan Çarşı Caddesi yönüne giden yolda sosyal mesafeye dikkat edildiği görüldü. Güzel havanın keyfini çıkaran vatandaşlar maske takarak salgın konusunda önlemlerini sürdürdü.

Kütahya'da da 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bir hafta sonra tekrar dışarıda gezip hava aldı. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlardan bazıları kentin tarihi Germiyan Sokağı'nda yürüyüş yaptı, kimileri de cami avlularında sohbet etti.