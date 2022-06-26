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Yerel Bursa için kuvvetli yağış uyarısı
Yerel

Bursa için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden Bursa için kuvvetli yağış uyarısı geldi.

Yeniakit Publisher
2022-06-26 14:41:00 -
Bursa için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Bursa için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa için pazartesi günü saat 13.00 ile salı günü saat 06.00 arasında sarı uyarı yayımladı. Yapılan açıklamada, "Kuvvetli yağış beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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