Bursa Hayvanat Bahçesi yeni sosyal hayata hazır

Tüm dünyayı etkisi altına alan ’Covid 19’ salgını yüzünden 24 Mart’ta kapılarını ziyaretçilere kapatan Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, kontrollü sosyal hayata göre alınan önlemlerin ardından ziyaretçi kabulüne başladı.

Salgının yayılımının önlenmesi amacıyla Mart ayının son haftasında ziyaretçi kabulünün sonlandırıldığı Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte hayvanlar alemini dijital ortamda evlere taşımıştı. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından Hayvanat Bahçesi’nde 4 ayrı noktaya yerleştirilen kamera ile çocuklar evlerinden Afrika savana, Habeş maymunu, su kuşları ve penguenlerin bulunduğu bölümü izleme imkanı bulmuştu. Büyükşehir Belediyesi’nin https://www.bursabuyuksehir.tv/canli-yayin/hayvanat-bahcesi adresinden veya bursa cepte (Android, IOS) uygulamasından da anlık olarak canlı izlenebilen uygulama büyük ilgi gördü ve bugüne kadar 71 bin 898 kullanıcı hayvanat bahçesini online izledi.

Tüm önlemler alındı

Bilim Kurulu’nun tavsiye kararları doğrultusunda Türkiye genelinde 1 Haziran’dan itibaren yeni kontrollü sosyal hayata geçiş yapılırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde de ziyaretçi kabulüne başlandı. Yaklaşık 206 bin metrekare alanda 138 türden 1200 hayvanın bulunduğu bahçede ‘covid 19’a karşı tüm tedbirler alındı. Giriş kapılarında yığılma oluşmasına engel olmak için 1,5 metrelik sosyal mesafe aralıklara yere işaretlendi. Yine izleme ve dinlenme alanlarında da işaretlemeler yapıldı, belirli noktalara el dezenfektan üniteleri yerleştirildi. Maske kullanımı, sosyal mesafe ve kişisel hijyenin önemini anlatan uyarıcı levhaların yanında salgıda karşı farkındalık oluşturmak için hayvanat bahçesi girişindeki aslan heykeline de maske takıldı. Yılda ortalama 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Bursa Hayvanat Bahçesi’ne aynı anda 1000 kişiden fazla ziyaretçi alınmayacak ve alandaki güvenlik görevlileri, sosyal mesafe konusunda sürekli ziyaretçileri uyaracak.