Yeni haftayla birlikte pek çok ilde yağışlar başladı. Vatandaşlar Bursa'da bugün havanın nasıl olacağını araştırıyor.

Bursa hava durumu 28 Eylül Çarşamba

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde kuvvetli lodos nedeniyle devrilen bir ağaç 3 araca zarar verdi.

Alınan bilgiye göre, Duaçınarı Mahallesi 1. Kuyu Sokak'ta rüzgar dolayısıyla bir ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi.

Ağacın altında kalan 2 otomobil ve bir ticari araç hasar gördü.

Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından, belediye görevlileri ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.