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Bursa Güzelyalı Sahili’ndeki yoğunluk geçen haftaya göre azaldı

Bursa Güzelyalı sahilinde 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma izninin ikinci haftasında geçen haftaya göre yoğunluk daha azdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 13:55:47 -
Bursa Güzelyalı Sahili’ndeki yoğunluk geçen haftaya göre azaldı

Bursa Güzelyalı sahilinde 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma izninin ikinci haftasında geçen haftaya göre yoğunluk daha azdı.


Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da saat 12.00 itibariyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara verilen sokağa çıkma izninin ikinci haftasında yaşlılar sahilleri indi. Geçen haftaya göre aşırı yoğunluğun olmadığı ve genel olarak sosyal mesafeye dikkat edildiği gözlemlenirken, maske takma kuralına ise uyuldu. Mudanya Güzelyalı Sahili’nde hava sıcaklığı 32 derece ölçülürken, yaşlıların sıcak dolayısıyla ilerleyen saatlerde dışarı çıkması bekleniyor. Akşam 18.00’e kadar dışarı çıkabilecek olan yaşlılar ise verilen bu izinden memnun olduklarını dile getirdi.


Zekeriya Özyurtsever isimli bir vatandaş verilen izinden çok memnun olduklarını dile getirerek, “Bu süreç inşallah kısa sürede bitecektir. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız ve sağlık çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Bize böyle bir imkan tanıdılar. Çocuklar gibi mutluyuz” diye konuştu.


Bir başka vatandaş ise temiz havanın tadını çıkarttıklarını belirterek, yetkilere teşekkür etti.

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