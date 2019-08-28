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Bursa Ev Tekstili Birlik Platformu, TETSİAD seçiminin belirleyicisi oldu

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TETSİAD) İstanbul’da yoğun bir katılımla gerçekleştirilen seçimli genel kurulunda başkanlık görevine Hasan Hüseyin Bayram seçilirken, Bursa iş dünyası 12 isimle TETSİAD’da temsil edilmeye hak kazandı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:22
Bursa Ev Tekstili Birlik Platformu, TETSİAD seçiminin belirleyicisi oldu

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TETSİAD) İstanbul’da yoğun bir katılımla gerçekleştirilen seçimli genel kurulunda başkanlık görevine Hasan Hüseyin Bayram seçilirken, Bursa iş dünyası 12 isimle TETSİAD’da temsil edilmeye hak kazandı.


TETSİAD’da yeni Başkan Hasan Hüseyin Bayram oldu. Derneğin dün gerçekleştirilen 4. Olağan Genel Kurulu’nda iki liste yarıştı. Türkiye genelindeki ev tekstilcilerini bir çatı altında buluşturan ve bin 19 üyesi bulunan derneğin genel kurulu, dernek tarihinin en yoğun katılımıyla gerçekleşti. 571 üyenin oy kullandığı seçimlerde Hasan Hüseyin Bayram’ın listesi 316 oy alarak seçimi kazanırken, rakibi Şerafettin Demir’in listesi 255 oyda kaldı. TETSİAD seçimlerinde İstanbul’un yanı sıra, 200’ün üzerinde üyeyle oy kullanan Bursalı sektör temsilcileri ile Denizli, Kayseri ve İzmirli üyeler seçimin galibini belirlemede büyük rol oynadı.


Seçim sürecinde Bursa ev tekstil sektörünü tek çatı altında toplayan Bursa Ev Tekstili Birlik Platformu, kazananı belirlemede güçlü bir rol oynarken, yapılan seçimlerde de Bursa iş dünyasını temsil eden 12 isim TETSİAD’ın yönetim organlarında yer almayı başardı. Ufuk Ocak, Mehmet Ali Altun, Murat Zümbülyuva ve Hüseyin Eğri TETSİAD’ın yeni Yönetim Kurulu’nda Bursa iş dünyasını temsil edecek isimler oldu.


Bursa ağırlığı


Bursa Ev Tekstili Birlik Platformu Sözcüsü Ufuk Ocak, genel kurula ilişkin yaptığı değerlendirmede, “İş dünyamızın yoğun destekleriyle Sayın Hasan Hüseyin Bayram liderliğinde Bursa olarak önemli bir değişim hamlesine imza attık. Bursa olarak bu değişimde ortak bir hareket kültürü sergilememizin yanı sıra 200’ün üzerinde sektör temsilcimizle seçime katılmamız çok değerliydi. Bunun neticesinde de Türkiye’nin anahtar sektörlerinden biri olan ev tekstilinin gelecek hedeflerine ulaşmasında öncü rol oynayacak bir yönetimi ve vizyonu hayata geçirmeyi başardık. Asil yönetim kurulunda yer alan 4 Bursa iş dünyası temsilcisiyle birlikte Bursa’dan toplamda 12 arkadaşımızın derneğimizin yönetim organlarında görev alması kentimiz ve sektörümüz için önemli bir kazanımdır. Seçim sonuçlarının derneğimiz, Bursamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Hasan Hüseyin Bayram başkanlığındaki TETSİAD’ın Yönetim Kurulu listesindeki diğer isimler ise şöyle: Erdoğan Baydemir, Harun Kütükde, Ufuk Ocak, İbrahim Uzunoğlu, Ömer Faruk Canavar, Murat Zümbülyuva, Mehmet Ali Altun, Hüseyin Eğri, Murat Tosunoğlu, İsmail Akgün Güvenç.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:22
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