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Aktüel

Bursa, Eskişehir ile Balıkesir'de cadde ve sokaklar boş kaldı

Yeniakit Publisher
2020-05-02 11:53:45 -
Bursa, Eskişehir ile Balıkesir'de cadde ve sokaklar boş kaldı

BURSA (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentlerden Bursa, Eskişehir ile Balıkesir'de cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Bursa sessizliğe büründü.

Kovid-19 önlemleri öncesi yılın her dönemi yoğunluk yaşanan 15 Temmuz Demokrasi ve Kent meydanları, Ulu Cami ve Heykel ile civarında yoğunluk gözlenmedi.

Eskişehir'in işlek yerlerinden İsmet İnönü, İki Eylül ve Atatürk caddeleri de boş kaldı.

Balıkesir'de ise kentin belli noktalarında uygulama yapan ekipler, istisna kapsamı dışındaki vatandaşların sokakta bulunmasına izin vermedi. Salgın öncesi yoğunluğun olduğu Ali Hikmetpaşa Meydanı, Milli Kuvvetler, Kızılay ve Anafartalar caddelerinin de sakin olduğu görüldü.


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