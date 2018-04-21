Bursa, demiri 4 golle eritti
Karabük deplasmanında Kardemir Karabükspor'a konuk olan Bursaspor, rakibini 4-1 mağlup ederek puanını 36'ya yükseltti.21 Nisan 2018 Cumartesi 16:38
Süper Lig'in 30. haftasında Bursaspor, ligden düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya geldi. Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Bursaspor, Kardemir Karabükspor'u 4-1 mağlup etmeyi başardı.
Bursaspor ligde 3 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.
Bursaspor'a rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Pablo Batalla, 45+4. dakikada penaltıdan Moussa Sow, 60. dakikada Barış Yardımcı ve 90+1. dakikada penaltıdan Bogdan Stancu kaydetti. Karabükspor'da 45+1. dakikada Ergin Keleş penaltı atışından yararlanamazken, kaleciden topu aynı dakikada Murat Akın ağlara gönderdi. Ev sahibi ekipte 90. dakikada Ibanez kırmızı kart gördü.
Bu galibiyetin ardından Bursaspor, Süper Lig'deki puanını 36'ya yükseltirken, Kardemir Karabükspor 12 puanda kaldı.
Ligde 31. haftada Bursaspor sahasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek. Kardemir Karabükspor ise gelecek hafta deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak.
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