Bursa Çevre Yolu'nda korku dolu anlar! Bariyerlere ok gibi saplanan o araçtan mucize kurtuluş!
Bursa'nın Nilüfer ilçesi, sabah saatlerinde yürekleri ağza getiren feci bir trafik kazasına sahne oldu. Bursa Çevre Yolu üzerinden İrfaniye istikametine seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini bir anlık kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Y. E. yönetimindeki 16 AKG 029 plakalı otomobil, Bursa Çevre Yolu İrfaniye mevkisinde bariyerlere çarptı.
Kazanın etkisiyle sürücü ve yanındaki N. E. araçta sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sıkışan 2 kişiyi kurtardı.
İlk müdahalesi yapılan yaralılar, Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.