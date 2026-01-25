  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD alarma geçti! Trump'tan flaş açıklama: "Acil durum" ilanlarını onayladım Aydın'a dev eser! Ayda 450 bin kişiye hizmet verecek Silivri'deki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı Sistem nasıl çalışacak? NATO’da Rus tehdidine yeni koruma kalkanı Sözcü’nün bir yalanını daha ifşa ediyoruz! “Burcu Köksal’a destek verdi, sürüldü” denildi, gerçek bambaşka çıktı İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddiaları! Bakan Göktaş endişelendiren gelişmeyi 'maalesef' diyerek duyurdu Darısı Türkiye'nin başına... "Yeryüzünde bozgunculuk" cezası idam getirdi!.. İtalya'dan, İsviçre'ye sert tepki Sapkın barcı diplomatik krize yol açtı Ateşkes İsrail için sadece kağıt üzerinde: Gazze'de sivil katliamı durmuyor! Ünlüler soruşturmasında iğrenç iddia! Önce şişe çevirmece sonra uyuşturucu
Yerel Bursa Çevre Yolu'nda korku dolu anlar! Bariyerlere ok gibi saplanan o araçtan mucize kurtuluş!
Yerel

Bursa Çevre Yolu'nda korku dolu anlar! Bariyerlere ok gibi saplanan o araçtan mucize kurtuluş!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bursa Çevre Yolu'nda korku dolu anlar! Bariyerlere ok gibi saplanan o araçtan mucize kurtuluş!

Bursa'nın Nilüfer ilçesi, sabah saatlerinde yürekleri ağza getiren feci bir trafik kazasına sahne oldu. Bursa Çevre Yolu üzerinden İrfaniye istikametine seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini bir anlık kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Y. E. yönetimindeki 16 AKG 029 plakalı otomobil, Bursa Çevre Yolu İrfaniye mevkisinde bariyerlere çarptı.

Kazanın etkisiyle sürücü ve yanındaki N. E. araçta sıkıştı.

 

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sıkışan 2 kişiyi kurtardı.

İlk müdahalesi yapılan yaralılar, Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Pazar günü oruç tutulur mu? Kaza orucu pazar günü tutulur mu?
Pazar günü oruç tutulur mu? Kaza orucu pazar günü tutulur mu?

İSLAM

Pazar günü oruç tutulur mu? Kaza orucu pazar günü tutulur mu?

Uşak’ta Feci Kaza: Cipin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti!
Uşak’ta Feci Kaza: Cipin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti!

Yerel

Uşak’ta Feci Kaza: Cipin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti!

Gurbeti yasa boğan o feci kaza! A44 otobanında buzlu tuzak: Sevilen isimden acı haber geldi!
Gurbeti yasa boğan o feci kaza! A44 otobanında buzlu tuzak: Sevilen isimden acı haber geldi!

Avrupa

Gurbeti yasa boğan o feci kaza! A44 otobanında buzlu tuzak: Sevilen isimden acı haber geldi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23