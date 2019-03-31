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Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey oyunu kullandı

Millet İttifakı’nın Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesi Özlüce İlkokulu’nda oyunu kullandı.

31 Mart 2019 Pazar 12:20
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey oyunu kullandı

Millet İttifakı’nın Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesi Özlüce İlkokulu’nda oyunu kullandı. Bozbey, “Bursa yarından itibaren farklı bir güne başlayacak ve önümüzdeki süreçte de dünya kenti, lider ve öncü kent Bursa’yı oluşturmak için yolumuza devam edeceğiz” dedi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, oyunu Nilüfer Belediyesi Özlüce İlkokulu’nda kullandı. Okula eşi Seden Bozbey ile birlikte gelen Bozbey, okul bahçesinde bulunan annesi Münevver Bozbey’in elini öperek hayır duasını aldı. Sonrasında 1391 No’lu sandıkta oyunu kullanan Bozbey, Bursa’nın 1 Nisan’dan itibaren farklı bir güne başlayacağını söyledi. Sandık başında gazetecilerin "Heyecanlı mısınız" sorusuna "gayet rahatım" diyerek cevap veren Bozbey, oy kullanma işleminin ardından açıklamalarda bulundu.


Ocak ayından itibaren güzel bir seçim dönemi geçirdiklerini kaydeden Mustafa Bozbey, “Hiç kimseyi ötekileştirmeden Bursa’nın ve Bursalıların adayı olarak çıkmış olduğumuz bu yolculukta, bugün inşallah Bursalılar en doğru kararı verecekler” dedi. Mustafa Bozbey, “Bugün dünyada şehirler yarışıyor, kentler yarışıyor. Bursalıların vereceği karar son derece önemli ve anlamlı. Bu anlamda Bursalılar, Bursa’nın gülümsemesi adına sandığa gidecekler ve kararlarını verecekler. İnşallah saat 22.00 itibariyle sonuçlar muhtemelen belli olacaktır ama şu bir gerçek Bursa kazanacaktır, Bursalılar kazanacaktır. Bursalılar bugün gerçekten Bursa’nın geleceği adına, hem kendilerinin, hem kentin, hem de çocuklarının geleceği adına oy kullanacaklar ve bu oyla da Bursa’nın gülümsemesini sağlayacaklar. Bursa yarından itibaren farklı bir güne başlayacak ve önümüzdeki süreçte de dünya kenti, lider ve öncü kent Bursa’yı oluşturmak için yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.


20 yıldır Nilüfer’de öncü ve lider kent oluşturmak adına hizmetler yaptıklarını belirtenBursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “Bugün inşallah Nilüfer’de de olumlu bir sonuçla bizim bıraktığımız yerden arkadaşlarımız görevi en iyi şekilde alıp devam edecekler” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 12:20
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