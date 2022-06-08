Bursa 'Balaban'la nefes alacak Yıldırım'a yeşil damga

Yıldırım Belediyesi, ilçenin yeniden ‘yeşil’ kimliğine kavuşması için çevre yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. 1,5 milyon metrekare yeşil alan kazandırma hedefiyle çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, bu kapsamda; 3 yıl içinde 17 adet parkı ilçeye kazandırırken, 31 parkı da yeniledi. Kente nefes aldıracak projeler kapsamında Büyükşehir Belediyesi eliyle Vakıf Kent Parkı’nı ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi, Balaban Mesire Alanı’ndaki çalışmalarını da tamamlayıp düzenlediği törenle vatandaşların hizmetine sundu. Mesire Alanı’nın açılış törenine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Vali Yakup Canbolat, Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, siyasi partilerin temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Vaatlerimizi bir bir tamamlıyoruz

Yıldırım’a verdikleri bir sözü daha yerine getirmiş olmanın mutluluk ve gururunu yaşadıklarını aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, toplumun tüm kesimlerinin beklentilerine cevap verecek projeleri bir bir hayata geçirdiklerini vurgulayarak, “Ekibimiz ve teşkilatımızın yoğun çabaları ve milletimizden aldığımız güçle samimiyet ve gayretle çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin bizden öncelikli beklentilerinden birisi de yeşil alan miktarının artırılmasıydı. Biz de bu minvalde Yıldırım’a 700 bin metrekare yeşil alan kazandırma hedefi koymuştuk. Ancak kısa sürede hedefimizi güncelleyerek 1.5 milyon metrekareye çıkardık. Bu konuda Büyükşehir Belediyemiz de bize çok katkı sağladı. Bu vesileyle Başkanımız Alinur Aktaş’a şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yeşil Bursa yolunda dev bir adım

Kentsel dönüşüm alanında olduğu gibi çevre ve yeşil alan konularında da fark oluşturan projelere imza attıklarını belirten Başkan Yılmaz, “Gökdere Millet Bahçesi, Cumalıkızık Mesire Alanı, Değirmenönü Mesire Alanı, Mollaarap Hünkâr Korusu’yla birlikte yeni kazandırdığımız ve yenilediğimiz parklarımızla yeşil kimliğini yeniden kazandırıyoruz. Çocuklarımızın neşesine neşe, ailelerimizin huzuruna huzur katmak için çaba sarf ediyoruz. Bu minvalde bugün bu duygu ve düşüncelerle hizmet açtığımız 48 bin metrekarelik alan sahip Balaban Mesire Alanımızın bünyesinde; barbekülü kamelyaları, piknik masaları, ahşap oyun alanları, mescidi, çeşmeleri ve 1 tanesini kadın kooperatifimize tahsis ettiğimiz kır lokantaları gibi birimler bulunuyor” şeklinde konuştu.

Bursa'ya çok yakıştı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Şehirler bizlere emanet edilmiş birer hazinedir. Bursa’ya hizmet ederken projelerimizi tamamen hemşehrilerimizin beklentileri doğrultusunda üretiyoruz. Yıldırım Belediyemizin gayretleri ortada. Burası daha önce metruk bir alan konumundaydı. Şu anda görüyorsunuz 50 dönümlük bir sosyal yaşam alanı oldu. Bizim heyecanımız, bir derdimiz var. Nereye hizmet ulaştırırız, hangi ihtiyacı kapatabiliriz, sabahtan akşama kadar bunları düşünüyoruz. Yeşil her şehre yakışır ama Bursa’ya daha çok yakışır. Biz hep birlikte Bursa’yı nasıl daha yeşil kılarız bu hedefle yatıyor bu amaçla kalkıyoruz. Oktay Başkanımız da bu doğrultuda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Balaban Mesire Alanı Bursa’mıza hayırlı uğurlu olsun. Bu güzel çalışma için kıymetli Başkanımız Oktay Yılmaz’ı ve ekip arkadaşlarını canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Ak kadrolar hizmet üretiyor

Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala ise “Gönlü millet için atan, şehirlerine ilçelerine mahallelerine değer katmak için çalışan AK kadroların hizmet anlayışının bir yansıması olan bu güzide tesisimizi Yıldırım’a kazandıran Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’ı kutluyorum. Balaban Mesire Alanı Yıldırım’a hayırlı olsun” dedi.

Bu arada Yıldırım’a yaşayan bir eseri daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Bursa Valisi Yakup Canbolat, “Böylesine fevkalade hizmetleri vatandaşla buluşturan çok kıymetli Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan Balaban Mahalle Muhtarı Şerif Sevcan, Balaban Mesire Alanı’nı bölgeye kazandırdıkları için Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a ve ekibine teşekkür etti.