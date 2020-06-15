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Yerel

Bursa Adliyesi'nde koronavirüs hareketliliği... 10 kişi karantinaya alındı

Bursa Adliyesi'nde görev yapan bir memurun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, 10 kişi karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 19:52:00 -
Bursa Adliyesi'nde koronavirüs hareketliliği... 10 kişi karantinaya alındı

Bursa Adliyesi'nde, geçen cuma günü, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle doktora gitti. Yazı İşleri Müdürü'nün koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, mahkemede görevli olan Mahkeme Başkanı, hakim, savcı ve katipler olmak üzere 10 kişi, 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alındı.

Görevlilerin 14 gün evlerinde karantinaya girmesinden dolayı kapanan mahkemedeki davalara nöbetçi 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin bakacağı öğrenildi. Karantina altına alınan 10 kişinin koronavirüs testlerinin sonuçları bekleniyor.

Nisan ayında 17 kişi karantinaya alınmış

Bursa Adliyesi'nde geçen nisan ayında, İnfaz Bürosu'nda bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 17 kişi karantinaya alınmış, yapılan testler sonucunda karantinaya alınanların koronavirüs testi negatif çıkmıştı.

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