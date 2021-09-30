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Eğitim Burs veren vakıflar kurumlar dernekler | Üniversite öğrencilerine nereler burs veriyor?
Eğitim

Burs veren vakıflar kurumlar dernekler | Üniversite öğrencilerine nereler burs veriyor?

Burs veren vakıflar | Üniversite öğrencileri eğitim hayatları boyunca ekonomik desteğe ihtiyaç duyabiliyor. Bu sebeple pek çok öğrenci burs başvurusunda bulunuyor. Peki, hangi kurumlar öğrencilere burs veriyor? Üniversite öğrencilerine burs veren yerler neler?

Yeniakit Publisher
2021-09-30 16:04:00 -
Burs veren vakıflar kurumlar dernekler | Üniversite öğrencilerine nereler burs veriyor?

Üniversite öğrencilerinin pek çoğu eğitim hayatlarında maddi destek almak istiyor. Bu sebeple vakıfların, derneklerin ve kurumların sağladığı bursları araştırıyor. Peki, hangi kurumlar öğrencilere burs veriyor?

Burs veren vakıflar kurumlar dernekler | Üniversite öğrencilerine nereler burs veriyor?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) her yıl milyonlarca öğrenciye burs ve öğrenim kredisi imkanı sağlıyor. KYK bursu geri ödemesizken öğrenim kredisi mezuniyetin ardından taksitle ödeniyor. KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları e Devlet üzerinden yapılıyor. Başvuru tarihine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak KYK başvurularının ekim ya da kasım ayında alınması bekleniyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine yönelik burslar sağlıyor. VGM ortaöğrenim burs başvuruları 15-30 Ekim 2021'de alınacak. Yükseköğrenim burs başvuruları ise 1-15 Kasım tarihlerinde yapılacak. Başvuruları VGM web sitesi üzerinden alınacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlıyor. İBB burs başvuruları 5-22 Ekim 2021 tarihleri arasında 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' adresinden yapılacak.

Ayrıca pek çok vakıf ve kurum da öğrencilere burs veriyor. Darüşşafaka Cemiyeti, Galatasaray Eğitim Vakfı, Yaşar Eğitim Vakfı, Atlas Sağlık Eğitim Vakfı, Cevdet İnci Vakfı, Hacı Ömer Sabancı Vakfı, Alarko Eğitim-Kültür Vakfı, Ankara Teknik Eğitimi Geliştirme Vakfı, Bereket Vakfı, Avrupa Birliği Başkanlığı, İstanbul Sanayi Odası Vakfı vs.

AÖF ikinci üniversite kayıtları 2021
AÖF ikinci üniversite kayıtları 2021

Eğitim

AÖF ikinci üniversite kayıtları 2021

 

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