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Gündem Yeni Parti’de para var huzur yok
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Yeni Parti’de para var huzur yok

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Yeni Parti’de para var huzur yok

Ekrem’in dümenindeki Özgür Özel ve ekibinin, “Baba ocağı” dedikleri CHP’yi bölüp 91 milletvekilini kopararak kurdukları Yeni Parti, ilk günden kurucu kadrolar ile yeni katılan grupların güç mücadelesi, yığma üye suçlamaları, fiziki ve bıçaklı saldırılara varan ilçe krizleri sebebiyle ciddi iç çalkantılar ve kavgaların adresi oldu.

Parti içinde Özgür Özel kanadı, Ekrem İmamoğlu’na yakın isimler ve eski CHP yerel aktörleri arasında kongre delegeleri üzerinden güç savaşları ise sürüyor...

O KAVGALAR KOLTUK KAVGALARI

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan AK Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, bakın neler söyledi: “Yılmaz Özdil videosunda ‘CHP’nin gelmiş en berbat genel başkanı Özgür Özel’ diyor. Ha CHP ha YP. Bu partilerde yaşanan kavgalar koltuk ve imkân paylaşımından kavgasından ileri gitmeyen bir şeydir. Zaten ömürleri de öyle geçmiştir. Yeni Parti’deki kavgalar, yukarıdakilerin kavgasıdır. Yoksa oy verenleri umursamadıkları gayet açıktır. Vatana, millete en iyi hizmeti etmek uğruna da değildir. ‘Sen mi makama gelip etkinliğini arttıracaksın, milletvekili olacaksın, maaşı indireceksin, belediye başkanı olup yolsuzluk yapacaksın, ben mi yolsuzluk yapacağım, ben mi maaşı alacağım, ben mi etkinliğimi arttıracağım’ kavgasıdır. Tüm bunlar şahsi, egoist, pavyon köşelerinde, rakı masalarındaki menfaat hesaplaşmalarının bir yansımasıdır. Hepimiz hata yapabiliyoruz, AK Parti’de de arızalar çıkabiliyor ama ne oluyor, AK Parti hemen sırtından atıyor ‘Hadi bakayım git hesabını ver’ diyor. Kendisini arındırıyor. Eğer Özgür Özel ahlaklı bir insan olsaydı mesela Sarıgül’ün euro videosuyla ilgili hemen çıkıp ‘Mustafa git kendini temizle sonra gel kardeşim’ derdi. Bir de bu toplumun birkaç neslinin muasır dedikleri gavur ahlakıyla zorlanarak ahlaklandırılmaya çalışmasının şu anda ürünlerini yaşıyoruz. Bunun sembolü CHP ve son temsilcisi YP zihniyetidir.”

 

RANT VE GÜÇ MÜCADELESİ

Bağımsız Ülkücüler Platformu kurucusu Adnan Baran da, şunları dile getirdi: “Özel ve avanesinin CHP’yi bölerek kurduğu bu partinin siyasi bir geçmişi yok. Bir ideolojisi yok, bir amacı yok. Zaten Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluklar üzerinden kumanda ettiği, menfaat üzerine kurulan bir yapıdan olumlu, ilkeli bir duruş beklemek saflık olur. Varlık sebepleri tamamen yolsuzluk soruşturmalarına karşı duydukları tepkiyle oluşmuş. Bu yapıdan kimse ilkeli bir duruş, ilkeli bir siyaset beklemesin. CHP’yi ele geçirdikten sonra üç yıl boyunca belediyelerde imza attıkları yolsuzluklara, skandallara baktığımız zaman Yeni Parti’den de başka bir şey beklenemeyeceği ortaya çıkıyor zaten. O parti kongrelerinde birbirini itip kakan, kavga edenlerin bu kavgasını da vatan millet için değil, rant ve güç mücadelesi olarak görmek lazım.”

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