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Medya Fondaş medyadan kaos tüccarlığı
Medya

Fondaş medyadan kaos tüccarlığı

Yeniakit Publisher
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Fondaş medyadan kaos tüccarlığı

Yolsuzluk girdabında çırpınan CHP/YP’li belediyelerden nemalanan; ahlâksızlık çukurunda debelenen kara paracılardan menfaatlenen; hırsızlara ve arsızlara hamilik eden fondaş medya kaos tüccarlığını bırakmıyor.

Buğra Kardan  İstanbul

İstanbul ahtapotu Ekrem İmamoğlu’nun mahkeme salonunda “Adalet dışarıda, millet ayağa kalksın” provokasyonunu sahnelemesiyle cesaretlenen; Fransa, İspanya, İtalya, Belçika, Portekiz ve Arnavutluk’ta hayat pahalılığı bahane edilerek sokakların yakılmasıyla umutlanan seküler bağnazların ve anarşist yapılanmaların borazanlarından dün art arda tahrik manşetleri geldi.

FRANSA’DAKİ ÖĞRENCİ EYLEMLERİ

Marjinal sol örgütlerin parçavrası Birgün, ilk sayfada Avrupa ülkelerinde devam eden protestolara yer verdiği büyük fotoğrafın üstüne “Yeni bir yol açılmalı” başlığını ekleyerek kitlelerin karar alma süreçlerinin dışında kalmaktan rahatsız olduğu yaygarasını kopardı. “Tepki akacak yer arıyor” ara başlığını kullanmaktan çekinmedi. Şakşakçı Cumhuriyet de “Cumhuriyet mücadelesi şart” manşetinin altında Müsavat Dervişoğlu’nun “Milli egemenlik bir kişiye bırakılamaz” ve eski CHP’li Oğuz Oyan’ın “Halkın olanı halk yönetmeli” sözüne yer vererek gerilimi tırmandırmaya çalıştı. Tahriklere ilişkin Akit’e konuşan Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş ise, şunları söyledi: “Karşımızda gazetecilik yaptıklarını iddia eden ancak objektiflikle alâkaları olmayan, kendilerine maddi imkânlar sunanlara göre konumlanan medya kurumları var. Bunların geçmişte olduğu gibi şu anda da kaostan beslenmek için ellerinden geleni yapacakları şüphesiz. Ne yazık ki Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz gibi ülkelerde şahit olunan tabloyu Türkiye’de görmeyi temenni eden gazeteci kisveliler var. Halkın teveccühüyle değil de kaotik ortamlardan yararlanarak zihniyetlerini iktidara taşımayı amaçladıkları muhakkak. Tahrik manşetlerinin temelinde bu var.

 

KARGAŞA SİMSARLARINA FIRSAT YOK

Mutlak butlan kararının ardından daha iyi tanıdık. Aynı yolda yürüdükleri isimlerin kuyularını kazmaktan geri durmadıklarını anladık. Türkiye’yle ilgili konularda itimat edilmeyeceği net. Bizler, en nihayetinde tanık olduğumuz olayları en iyi şekilde okumak, devletin gerekeni yaptığını bilmek durumundayız. Bu yönüyle Türkiye’de de her ülkede olduğu gibi problemlerin bulunduğunu unutmamalayız. Bu problemleri ortadan kaldırmak için el ele vermek gerektiği tartışmasız. Tam da bu noktada kaos beklentisine girmek en yanlış şey. Dışarıdan birilerinin Avrupa gibi Türkiye’yi de karıştırma derdinde oldukları aşikâr. Gezi, 17-25 Aralık kumpası, 15 Temmuz darbe girişimi ortada. Her şey açık. Halkı ikna etmek yerine ortalığı karıştırma niyetinin karşılığının olmadığı açık. O nedenle Kaos simsarlarına, tüccarlarına da ekmek çıkmayacağının bilinmesini arzu ederim.”

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