Kalp kapağı kaçağı olanlar dikkat! Yeni bir umut geliştirildi

Medicana International Samsun Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'nden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yanık, yeni bir tedavi yöntemi olan Triklip işlemi hakkında bilgi verdi. Özellikle açık kalp ameliyatı olması yüksek risk taşıyan veya ileri yaştaki hastalar için geliştirilen ameliyatsız, kapalı yöntemle yapılan işlemin birçok hastaya umut ışığı olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Yanık, "Triklip, kalpte triküspit kapak denilen, kalbin sağ tarafında bulunan kapakta ileri derecede yetmezlik olduğunda yapılan bir işlem. Triküspit kapağa yapılan bir mandallama işlemi neticesinde bir klips koyuyoruz ve kapağın yaprakçıklarını birbirine yaklaştırarak kapaktaki ileri derecedeki kaçağı azaltmaya yönelik bir işlem uyguluyoruz. Bu işlem, ameliyat gerektirmeden kapalı yöntemle yapılan bir işlem" dedi.