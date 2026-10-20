Kalp kapağı kaçağı olanlar dikkat! Yeni bir umut geliştirildi

"Kalp kapağında yetmezlik olan hastalara yapılıyor" Minimal invaziv bir girişimsel yöntemle hastalığı tedavi ettiklerinin altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Yanık, "Bu işlem, triküspit kapağında yetmezlik olan hastalara yapılıyor. İleri derecede yetmezliği olan hastalarda bu işlemi uyguluyoruz. Ayrıca bu hastaların iyi bir medikal tedavi alması lazım. Hastalar optimal bir tedavi almalarına rağmen nefes darlığı, karında ve bacaklarda şişlik şikâyetleri devam ediyorsa ve kapakta yapılan tetkiklerde ileri derecede yetmezlik görülüyorsa bu hastalar Triklip işlemi açısından değerlendirilmelidir. Bu işlem anjiyografi laboratuvarında yapılıyor. Anjiyo gibi kapalı yöntemle uyguluyoruz. Anjiyoya göre kompleks bir işlem. Anestezi eşliğinde yapılıyor, hasta uyutuluyor ve entübe şekilde uygulanıyor. Hastayı uyuttuktan sonra, yemek borusundan transösefageal ekokardiyografi ile kalbi görüntülüyoruz. Klipsi koyarken, mandallama yaparken çok iyi görmemiz ve kaçağın nerede olduğunu tespit ederek mandalı o bölgeye yerleştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.