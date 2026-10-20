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Gündem FETÖ'nün mahrem hücrelerine baskın: 3 ilde 15 şüpheli kıskıvrak yakalandı
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FETÖ'nün mahrem hücrelerine baskın: 3 ilde 15 şüpheli kıskıvrak yakalandı

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FETÖ'nün mahrem hücrelerine baskın: 3 ilde 15 şüpheli kıskıvrak yakalandı

İstanbul merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) emniyet ve bürokrasi içerisindeki gizli yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Gizli tanık beyanları, Bank Asya hesap hareketleri ve ankesörlü telefon trafiğiyle deşifre edilen hainlerin aralarında aktif ve ihraç kamu görevlilerinin de bulunduğu öğrenildi.

İstanbul merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli yapılanmasına yönelik 15 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün gizli yapılanmasına yönelik yaptıkları çalışmada, gizli tanıktan elde edilen dijital verileri, banka hesap hareketlerini, örgütle bağlantılı kurumlara yapılan para transferlerini ve ardışık arama kayıtlarını inceledi.

Ekipler, Bank Asya hesaplarında şüpheli tarihlerde bakiye artışları olan, örgütle bağlantılı kurumlara kurban, burs ve bağış adı altında para transferleri gerçekleştiren, gizli haberleşme yöntemi olarak değerlendirilen ankesörlü telefonlardan yapılan ardışık arama kayıtları bulunan ve emniyet gizli yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren zanlıların kimlik ve adreslerini tespit etti.

Örgütün gizli yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen aralarında aktif ve ihraç kamu görevlilerinin de olduğu 15 şüpheli, İstanbul, Burdur ve Ordu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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