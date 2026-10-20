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Gündem Tamar Tanrıyar üç aylık sessizliğini bozdu: Yeter artık dönüyorum! Bu akşam saat 21:00'e dikkat
Gündem

Tamar Tanrıyar üç aylık sessizliğini bozdu: Yeter artık dönüyorum! Bu akşam saat 21:00'e dikkat

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Yaptığı yayınlar ve gündeme taşıdığı dosyalarla adından söz ettiren gazeteci Tamar Tanrıyar, yaklaşık üç aylık sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından “Yeter artık, dönüyorum!” mesajını paylaşan Tanrıyar, bu akşam saat 21.00’de dikkat çeken açıklamalarda bulunacağını duyurdu.

Gazeteci Tamar Tanrıyar, uzun süredir devam eden suskunluğunun ardından yeniden takipçilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla geri dönüşünü ilan eden Tanrıyar, bundan böyle yeniden düzenli yayın yapacağını belirtirken, daha önce gündeme taşıdığı bazı önemli dosyaları da tekrar açacağının sinyalini verdi.

“YETER ARTIK, DÖNÜYORUM!”

Tanrıyar'ın geri dönüş mesajındaki “Yeter artık, dönüyorum!” sözleri dikkat çekti. Yaklaşık üç aydır sessiz kalan gazeteci, bu akşam saat 21.00’de yapacağı açıklamalarla yeniden takipçilerinin karşısına çıkacağını bildirdi.

Tanrıyar'ın hangi yeni bilgi ve belgeleri paylaşacağı ise merak konusu oldu.

SARIGÜL DOSYASINI YENİDEN AÇACAK

Tanrıyar'ın açıklamasında en dikkat çeken başlıklardan biri Sarıgül ailesine ilişkin daha önce yaptığı yayınlar oldu.

Mustafa Sarıgül, Ömer Sarıgül ve Emir Sarıgül isimlerinin geçtiği dosyayı aylar önce gündeme taşıdığını hatırlatan Tanrıyar, o dönemde yaptığı haberlerin medyada yeterince karşılık bulmadığını ifade etti.

Tanrıyar, yeniden başlayacağı yayınlarda söz konusu dosyaya ilişkin açıklamalarına devam edeceğinin mesajını verdi.

MURAT AĞIREL HAKKINDA DA KONUŞACAK

Tanrıyar'ın gündeminde gazeteci Murat Ağırel de bulunuyor. Sarıgül dosyası üzerinden Ağırel hakkında da değerlendirmelerde bulunacağını belirten Tanrıyar, bildiklerini kamuoyuyla paylaşacağını kaydetti.

Tanrıyar'ın ele alacağını duyurduğu bir diğer önemli başlık ise borsa operasyonları.

Daha önce bu konuda yaptığı yayınları hatırlatan Tanrıyar, yaşanan sürecin perde arkasına ilişkin kendi iddialarını ve değerlendirmelerini de anlatacağını duyurdu.

GÖZLER SAAT 21.00’E ÇEVRİLDİ

Üç aylık sessizliğin ardından yeniden yayınlara başlayacağını açıklayan Tamar Tanrıyar'ın “Hepsini anlatacağım” mesajı dikkatleri bu akşam yapacağı açıklamalara çevirdi.

Tanrıyar'ın özellikle Sarıgül ailesi, Murat Ağırel ve borsa operasyonları konusunda hangi bilgileri paylaşacağı merakla bekleniyor.

Tamar Tanrıyar: Başımızda Erdoğan değil de Ekrem ve Özgür gibi tipler olsa bu ülkeyi elimizden alırlardı! Çok pis oyunlar oynuyorlar arkasından! Ne olur sahip çıkın!
Tamar Tanrıyar: Başımızda Erdoğan değil de Ekrem ve Özgür gibi tipler olsa bu ülkeyi elimizden alırlardı! Çok pis oyunlar oynuyorlar arkasından! Ne olur sahip çıkın!

Gündem

Tamar Tanrıyar: Başımızda Erdoğan değil de Ekrem ve Özgür gibi tipler olsa bu ülkeyi elimizden alırlardı! Çok pis oyunlar oynuyorlar arkasından! Ne olur sahip çıkın!

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