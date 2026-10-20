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Yerel DEAŞ'a bir operasyon daha! Çok sayıda gözaltı var
Yerel

DEAŞ'a bir operasyon daha! Çok sayıda gözaltı var

Yeniakit Publisher
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DEAŞ'a bir operasyon daha! Çok sayıda gözaltı var

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Ankara merkezli operasyon düzenlendi. Gelen son bilgilere göre 14 şüpheli gözaltına alındı.

Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından TEM Daire Başkanlığı'na; Suriye'nin kuzeyinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü kontrolündeki kamplarda esir olarak tutulan DEAŞ terör örgütü üyelerini satın alarak özgürlüklerine kavuşturmak veya mali destek sağlamak amacıyla Almanca konuşulan ülkelerde koordineli bağışların toplandığı, genellikle Suriye'den koordine edilen Telegram isimli sosyal medya platformu üzerinden kurulan kanallar aracılığı ile toplanan bu bağışların, "Almanya'da yaşayan Türk kişiler ve Türkiye'de yaşayan Türk ve yabancı kişilerce toplanarak Suriye'ye aktarıldığı" bilgileri iletildi.

Bunun üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü C Büro ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında

DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı şahısların faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik TEM Daire Başkanlığı ile yapılan koordineli çalışmalarda; hakkında DEAŞ Terör Örgütü adına Terörizmin Finansmanı Faaliyetleri yürüttüğü bilgileri bulunan ve MASAK, HTS çalışması neticesinde şüpheli işlemler gerçekleştirdikleri tespit edilen 2 Suriye, 1 Özbekistan Uyruklu olmak üzere toplam 16 şahıs tespit edildi.

Bu kapsamda, 20 Ekim 2026 tarihinde Ankara merkezli olmak üzere farklı illerde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. 16 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 314/2 ve 6415 sayılı kanun madde 4/2 maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında adli işlemlere başlanmış ve 14 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma, çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

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