Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! İstanbul’da 11 saatlik su kesintisi
İstanbul’da isale hattı çalışmaları nedeniyle yarın 3 ilçede su kesintisi uygulanacak. Bazı mahallelere 11 saat boyunca su verilemeyecek.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İstanbul’da isale hattı çalışmaları nedeniyle yarın 3 ilçede su kesintisi uygulanacak. Bazı mahallelere 11 saat boyunca su verilemeyecek.
İstanbul’da yarın yapılacak isale hattı çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde uzun süreli su kesintisi yaşanacak. İSKİ, Arnavutköy Ömerli Mahallesi’nde deplase çalışmaları tamamlanan 800 ve 400 milimetre çapındaki hatların mevcut isale hatlarına bağlantısının yapılacağını duyurdu.
Çalışma süresince 3 ilçedeki bazı mahallelere 11 saat su verilemeyecek.
Yapılan açıklamaya göre, kesinti yarın 10.00 ve 21.00 saatleri arasında yaşanacak.
Başakşehir'de Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, Esenyurt'ta Orhangazi Mahallesi ile Arnavutköy'de Ömerli, Deliklikaya, Hastane, Hadımköy, Yassıören, Yeşilbayır ve Dursunköy mahallelerine su verilemeyecek.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23