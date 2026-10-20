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Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! İstanbul’da 11 saatlik su kesintisi

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Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! İstanbul’da 11 saatlik su kesintisi

İstanbul’da isale hattı çalışmaları nedeniyle yarın 3 ilçede su kesintisi uygulanacak. Bazı mahallelere 11 saat boyunca su verilemeyecek.

#1
Foto - Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! İstanbul’da 11 saatlik su kesintisi

İstanbul’da yarın yapılacak isale hattı çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde uzun süreli su kesintisi yaşanacak. İSKİ, Arnavutköy Ömerli Mahallesi’nde deplase çalışmaları tamamlanan 800 ve 400 milimetre çapındaki hatların mevcut isale hatlarına bağlantısının yapılacağını duyurdu.

#2
Foto - Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! İstanbul’da 11 saatlik su kesintisi

Çalışma süresince 3 ilçedeki bazı mahallelere 11 saat su verilemeyecek.

#3
Foto - Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! İstanbul’da 11 saatlik su kesintisi

Yapılan açıklamaya göre, kesinti yarın 10.00 ve 21.00 saatleri arasında yaşanacak.

#4
Foto - Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! İstanbul’da 11 saatlik su kesintisi

Başakşehir'de Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, Esenyurt'ta Orhangazi Mahallesi ile Arnavutköy'de Ömerli, Deliklikaya, Hastane, Hadımköy, Yassıören, Yeşilbayır ve Dursunköy mahallelerine su verilemeyecek.

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