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Ekonomi Başkan Erdoğan imzaladı: Bir ilçeye daha doğalgaz geliyor
Ekonomi

Başkan Erdoğan imzaladı: Bir ilçeye daha doğalgaz geliyor

Yeniakit Publisher
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Başkan Erdoğan imzaladı: Bir ilçeye daha doğalgaz geliyor

Türkiye'de önemli bir ilçeye daha doğalgaz geliyor. Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında ilçedeki bazı noktalar kamulaştırılacak. İşte detaylar...

Samandağ İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamındaki taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Konuya ilişkin 11903 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 20 Ekim 2026 tarihli ve 33406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karar, 19 Ekim 2026 tarihini taşıyor ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını içeriyor.Kamulaştırmayı Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü yürütecek. Karar, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine dayanıyor. Taşınmazlar, mülkiyet şeklinde ya da daimi veya geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle kamulaştırılacak.

 

Karar, ekli haritada gösterilen güzergaha isabet eden taşınmazları kapsıyor. Proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı için ihtiyaç duyulan taşınmazlar da karar kapsamında.

 

Güzergah neresi?

Karar ekindeki haritada hattın proje başı 0+000 kilometre, proje sonu 50+029,39 kilometre olarak gösteriliyor. Haritada Antakya, Defne, Samandağ, Altınözü ve Yayladağı ilçe sınırları işaretli. 

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