Asırlık yöntemlerle hazırlanıyor! Hizan'da kaynıyor Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor

Üretimin ardından pekmezi dinlendirdiklerini ve kaplara doldurup satışa hazırladıklarını ifade eden Özer, ürünleri Türkiye’nin farklı illerine gönderdiklerini söyledi. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan üzüm pekmezinin özellikle kış aylarında tercih edildiğini belirten Özer, pekmezin yöre halkı tarafından öksürük ve solunum yolu rahatsızlıklarına karşı da tüketildiğini İfade etti. Büyük emekle hazırlanan doğal üzüm pekmezi, Hizan’da hem aile ekonomisine katkı sağlıyor, hem de kuşaktan kuşağa aktarılan asırlık üretim geleneğinin yaşatılmasına öncülük ediyor.